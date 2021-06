Pubblicato il bando per i contributi per i centri estivi per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni, scade il 16 giugno

venerdì, 4 giugno 2021, 15:10

È stato pubblicato il bando per la concessione di contributi a parziale copertura dei costi dei centri estivi per bambini dai 3 al 14 anni. Possono partecipare all'assegnazione dei voucher i bambini residenti nel territorio comunale iscritti ad attività degli enti riconosciuti nel progetto le cui famiglie abbiano ISEE 2021 sino a 30mila euro (per beneficiare del 100% dell'importo standard del voucher) oppure ISEE 2021 superiore ad 30mila euro (per beneficiare del 50% dell'importo). Ciascun voucher è indicativamente riferito ad un periodo di iscrizione alle attività estive di due settimane, anche non consecutive, ed è a parziale copertura del costo di frequenza fino ad un valore massimo complessivo 180 euro comunque non superiore al 100% del costo della attività svolta. Le domande dovranno essere consegnate entro e non oltre il 16 giugno prossimo. Il bando, le informazioni e i modelli necessari sono disponibili sul sito web del Comune www.comune.lucca.it seguendo il percorso Home > Argomenti > Scuola e istruzione > Centri estivi > Avviso pubblico voucher centri estivi