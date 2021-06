Raccolta firme per il referendum per l'eutanasia legale

Il 30 Giugno inizia in piazza San Frediano angolo via Fillungo dalle ore 18.00 alle 21.00 la raccolta firme per il Referendum Eutanasia Legale.

Il Referendum per l'Eutanasia Legale è stato ufficialmente depositato su iniziativa dell'Associazione Luca Coscioni il 20 aprile in Corte di Cassazione. Erano presenti come primi firmatari, insieme a rappresentanti del Comitato Promotore di diverse organizzazioni, anche i famigliari di chi ha vissuto da vicino il dramma delle proibizioni sulle scelte di fine vita, come Mina Welby, Valeria Imbrogno, compagna di Fabiano Antoniani, i genitori e la sorella di Luca Coscioni - Anna, Rodolfo e Monica, Carlo Troilo e altri.

Si tratta di un referendum parzialmente abrogativo dell'art. 579 del codice penale, sul cosiddetto "omicidio del consenziente", che nel nostro ordinamento impedisce la realizzazione di ciò che comunemente si intende per "eutanasia attiva" (sul modello olandese o belga). In caso di approvazione, si passerebbe dal modello dell'"indisponibilità della vita", sancito dal codice penale del fascismo nel 1930, al principio della "disponibilità della vita" e dell'autodeterminazione individuale, già introdotto dalla Costituzione repubblicana, ma che ora deve essere tradotto in pratica anche per i pazienti che non siano dipendenti da trattamenti di sostegno vitale (per i quali è invece già intervenuta la Corte con la sentenza Cappato - Antoniani).

Chiunque voglia attivarsi come volontario (organizzando un tavolo nel proprio Comune, partecipando a un tavolo organizzato da altri o, semplicemente, invitando i propri contatti a firmare il quesito) o come autenticatore delle firme (come avvocato, cancelliere, notaio, parlamentare, sindaco, assessore, consigliere comunale, consigliere regionale o dipendente comunale) può esprimere la propria disponibilità scrivendo a coordinamento@eutanasialegale.it o collegandosi sul sito http://referendum.eutanasialegale.it/

Di seguito riportiamo le prime date ufficiali:

01/07 dalle ore 18.00 alle ore 24.00 Piazza San Frediano angolo Via Fillungo

08/07 dalle ore 18.00 alle ore 24.00 Piazza San Frediano angolo Via Fillungo

09/07 dalle ore 18.00 alle ore 24.00 Piazza San Frediano angolo Via Fillungo

10/07 dalle ore 18.00 alle ore 24.00 Via Fillungo davanti alla Chiesa di San Cristoforo