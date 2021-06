Rifacimento del condotto coperto del canale Benassai a San Concordio: l'assessore Raspini ha incontrato una delegazione di commercianti

giovedì, 3 giugno 2021, 17:13

Nel pomeriggio, l'assessore ai lavori pubblici, Francesco Raspini accompagnato dalla dirigente del settore Antonella Giannini e dal rappresentante della ditta Giannini di Porcari, ha incontrato una delegazione di commercianti di San Concordio composta dal presidente e dal direttore Confcommercio Rodolfo Pasquini e Sara Giovannini, da Luca Floridia - presidente Centro commerciale naturale San Concordio Charles Di Benedetto - presidente Commissione Città di Lucca, Eunice Brandoni - rappresentante di San Concordio per la Commissione Nicola D’Olivo - segretario della Commissione Città di Lucca.

Il lavoro di ricostruzione della conduttura sotterranea, come hanno spiegato i tecnici, sarà particolarmente complesso. A Partire dal 21 giugno saranno consegnati alla ditta incaricata gli scatolari da 80 quintali l'uno che a partire dalla fine del mese saranno inseriti nella trincea di scavo sostituendo completamente le opere precedenti. Particolarmente delicata sarà l'intercettazione, interruzione e ricollocazione dei sottoservizi di acqua, gas, linee telefoniche e luce interessati dal procedere dei lavori, l'amministrazione comunale si è impegnata a sollecitare i gestori delle utenze pubbliche affinché effettuino con tempistiche celeri lo spostamento delle linee, per non rallentare la ricostruzione. I lavori dureranno approssimativamente almeno tre mesi. Il Comune di Lucca e la ditta sono disponibili a proseguire il dialogo con le attività commerciali e i residenti al fine di approntare tutte le opere provvisorie e gli accorgimenti necessari a ridurre al massimo i disagi rispettando i tempi di realizzazione.