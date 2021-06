Sanità, Fdi Capannori: "Si istituisca un servizio di consulenza psicologica gratuita"

martedì, 1 giugno 2021, 17:42

"Il direttivo comunale di Fratelli d'Italia, in relazione ai fatti di cronaca nera verificatesi in questi ultimi giorni, chiede al sindaco e presidente della Provincia Menesini che venga subito istituito un servizio di consulenza gratuita per chi pensa di averne necessità" è scritto in una nota stampa Fdi.

"La pandemia, il distanziamento sociale, la mancanza in molti casi di lavoro, la fine di rapporti familiari, possono inclinare la sfera psicologica di ogni persona, portandola a commettere gesti estremi, in quanto trovatasi soli ad affrontare i problemi che la vita quotidiana presenta. Siamo a chiedere che venga istituita la figura gratuita di uno psicologo, che possa aiutare le persone in difficoltà. Caro Signor sindaco, concentriamoci sulla salute fisica e mentale delle persone, non lasciamo soli i nostri cittadini, proviamo a fare qualcosa per essere loro di aiuto. La proposta è presente sui banchi dell'amministrazione già da diversi mesi. E' giunto il tempo di affrontarla e di metterla in atto!" riporta la nota stampa di Fdi.