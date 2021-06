Tac al San Luca: "Spazi idonei per consentire agli utenti di cambiarsi"

mercoledì, 9 giugno 2021, 15:20

In merito al recente intervento della segreteria UIL pensionati di Lucca sull’assenza di uno spogliatoio nella sala Tac dell’ospedale di Lucca, l’Azienda USL Toscana nord ovest evidenzia che nella sede in cui si trova la Tac al “San Luca” sono presenti spazi per consentire agli utenti di spogliarsi e di cambiarsi, esattamente come previsto dai criteri di accreditamento delle strutture sanitarie.

Si precisa, inoltre, che a seguito dei lavori in corso per la sostituzione della Tac sarà disponibile un ulteriore locale per la “preparazione” del paziente.