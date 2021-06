Teatro del Giglio, Tambellini e Ragghianti ringraziano Aldo Tarabella

venerdì, 4 giugno 2021, 15:55

Il ringraziamento del sindaco Tambellini e dell'assessore alla cultura Ragghianti ad Aldo Tarabella che ha concluso il mandato di direttore artistico del Teatro del Giglio: "In questi giorni Aldo Tarabella ha concluso il mandato di direttore artistico del Teatro del Giglio per il naturale avvicendamento necessario nei ruoli di vertice più importanti e operativamente complessi, dopo un lungo e proficuo impegno professionale che ha distinto e valorizzato il Teatro lucchese . Lo ringraziamo di cuore per l'ottimo lavoro svolto nel lungo e ricchissimo rapporto di collaborazione con la più importante istituzione di produzione culturale della città di Lucca che si è avvalsa delle sue competenze non ordinarie soprattutto in ambiti complessi come quelli della lirica e della danza.

I teatri, e in particolare quelli più piccoli, hanno conosciuto negli ultimi 25 anni profonde trasformazioni organizzative ed amministrative non sempre favorevoli, in un settore che ancora oggi in Italia fatica a trovare un'attenzione e una risposta adeguate da parte della politica nazionale ai tanti problemi che restano aperti. Tarabella grazie alle sue capacità a alle sue doti umane ha saputo guardare avanti con grande anticipo, ed è riuscito a pensare e organizzare una fitta rete di rapporti e collaborazioni nazionali e locali che hanno mantenuto il Teatro del Giglio a un eccellente livello di produzioni, unendo in modo strategico le forze e ottimizzando le risorse, sempre più limitate, con una direzione culturale che ha rafforzato il nome di Lucca e del suo Teatro fra le città italiane ed europee della musica".