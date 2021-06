Una passeggiata con Pia Pera: alla scoperta del giardino di villa La Penna

Altre notizie brevi

lunedì, 21 giugno 2021, 20:52

Fratelli d'Italia Capannori invita l'amministrazione a prendersi a cuore le sorti del parco di Artemisia attraverso le parole di Roberto Martinelli, esponente del partito e abitante proprio a Tassignano.

lunedì, 21 giugno 2021, 20:44

"Piattaforme etiche di lavoro: dal digitale alle comunità" è il tema dell'incontro in programma giovedì 24 giugno alle 18 all'ostello 'La Salana' di Capannori, nell'ambito della campagna informativa 'La chiamavano Gig Economy', promossa dal Comune di Capannori, in collaborazione con Formetica e con iol Progetto Policoro all'interno del progetto Erasmus...

lunedì, 21 giugno 2021, 20:37

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 21 giugno, sono 10.

lunedì, 21 giugno 2021, 18:43

Sabato scorso la polizia ferroviaria di Viareggio ha ricevuto una telefonata in cui un uomo segnalava che il fratello, di 55 anni, si era incamminato lungo la linea ferrata Massarosa –Lucca, con intenti suicidi.

lunedì, 21 giugno 2021, 12:56

"Introduzione all'arte di viaggiare" è il titolo dell'ultimo libro di Alberto Tomasi, medico igienista per molti anni direttore del dipartimento della prevenzione dell'Asl 2 di Lucca e poi dell'area Igiene e sanità pubblica della Asl Toscana nord ovest, che collabora ancora oggi con l'Azienda sanitaria come medico vaccinatore.

lunedì, 21 giugno 2021, 12:31

“Rinforzi in arrivo in provincia di Lucca, con più di 40 donne e uomini in divisa che andranno ad arricchire l’organico delle Forze dell’Ordine da metà luglio a metà settembre. È una risposta concreta alle necessità del territorio in vista del periodo turistico, fortemente voluta dal sottosegretario all’Interno con delega...

domenica, 20 giugno 2021, 20:37

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 20 giugno, sono 19.

sabato, 19 giugno 2021, 15:37

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 19 giugno, sono 9. I dati divisi per zona su tamponi molecolari e test rapidi effettuati e su numero di guarigioni torneranno disponibili a partire da lunedì 21 giugno e saranno comunicati giorno per giorno, come avvenuto nei giorni precedenti,...

sabato, 19 giugno 2021, 13:03

Lunedì 28 giugno, alle 17:30 (seconda convocazione alle ore 18:30), si riuniscono i soci dell'Associazione Musicale Lucchese. Durante l'assemblea, che vede all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio 2020 e la presentazione del bilancio di previsione per l'anno in corso, sono previste le relazioni del presidente Marco Cattani e del direttore...

sabato, 19 giugno 2021, 10:02

“La guerra la vince chi non molla”: così incalza Bruno Zappia, consigliere comunale della Lega di Capannori riguardo la gestione dell’amministrazione della città. “Bisogna smettere di scaricare la responsabilità sulla minoranza. Vogliono fare passare in secondo piano le loro incapacità quando la vergogna non conosce confini - esprime - Da...