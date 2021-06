Vaccini agli "Open day" del 4 e 5 giugno: ecco dove e quando nell'ASL Toscana nord ovest

giovedì, 3 giugno 2021, 16:44

Domani e dopodomani (venerdì 4 e sabato 5 giugno), due nuovi open day per vaccinarsi con accesso libero, senza prenotazione, sul territorio dell'Azienda USL Toscana nord ovest. Gli appuntamenti sono destinati a chi ha tra i 40 e i 79 anni e il vaccino somministrato sarà il Vaxzevria (ex Astrazeneca). Ecco dove e quando.

VENERDI' 4 GIUGNO - Open day per gli "over 40" (con particolare attenzione agli "over 60" e con età massima di 79 anni) - vaccino Vaxzevria (AstraZeneca)

Lucca - Cittadella della Salute "Campo di Marte" – via Ospedale, 1 – padiglione A secondo piano

330 vaccini, che verranno somministrati dalle 8.30 alle 13.40 (165 vaccini) e dalle 14 alle 19 (altri 165).

Livorno - Modigliani Forum – Via Veterani dello Sport 8

330 vaccini, che verranno somministrati dalle 8 alle 13 (165 vaccini) e dalle 14 alle 19 (altri 165 vaccini).

Pontedera – Centro vaccinale di Piazza del Mercato

330 vaccini, che verranno somministrati dalle 8 alle 13 (165 vaccini) e dalle 14 alle 19 (altri 165 vaccini).

Cecina – Sede comunale

220 vaccini, che verranno somministrati dalle 8.30 alle 13.30 (110 vaccini) e dalle 14 alle 19 (altri 110).



SABATO 5 GIUGNO - Open day per gli "over 40" (con particolare attenzione agli "over 60" e con età massima di 79 anni) - vaccino Vaxzevria (AstraZeneca)

Carrara - Centro vaccinale di Carrarafiere, Via Maestri del Marmo - padiglione E

561 vaccini, che verranno somministrati dalle 8.30 alle 20.

Pisa – Centro vaccinale di Ospedaletto, Via Bellatalla, 1

220 vaccini, che verranno somministrati dalle 7.30 alle 13.

