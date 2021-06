Zucconi (FdI): "Un grave danno escludere gli hotel dal superbonus"

lunedì, 7 giugno 2021, 18:22

Lo dichiara Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d'Italia e Capogruppo FdI in commissione attività produttive, Turismo e Commercio: Non bastava l'incognita della pandemia, delle riaperture e del coprifuoco per danneggiare il già compromesso settore turistico: a rincarare la dose ci ha pensato il governo, escludendo agli hotel, senza ben precisate ragioni, la possibilità di usufruire del superbonus edilizio del 110 per cento. Come potrà esserci una ripartenza se non si aiutano gli imprenditori ad investire nel comparto? Imprenditori che peraltro hanno già subito perdite importantissime senza ricevere adeguati aiuti dallo stato e che di tasca propria non possono più permettersi di investire. C'è un imminente bisogno di ristrutturazioni e investimenti, anche a seguito di chiusure prolungate anomale, non vedo perché si debba giustamente prevedere il superbonus per ospedali e caserme e non per gli alberghi, che già dovranno affrontare una stagione nel quale solamente chi avrà un pass vaccinale potrà spostarsi ed andare in vacanza. Come parlamentare, ma anche per decenni imprenditore del settore insieme alla mia famiglia, mi unisco all'appello dei tanti albergatori che in queste ore si stanno battendo affinché venga riconosciuta anche a loro la possibilità di utilizzare il superbonus: il Ministro del Turismo Garavaglia riveda quanto prima questa assurda prospettiva.