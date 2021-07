Al Parco Pandora l'iniziativa "ArteBambini sotto le stelle"

Altre notizie brevi

Il Comitato Promotore del Referendum Eutanasia Legale invita alla presentazione del Referendum Eutanasia Legale con Marco Cappato (Ass.Coscioni) il 16 luglio a Lucca, alle ore 18.00, in Piazza San Frediano.

Sabato 17 luglio 'I fossi dell'arte' in via del Fosso, in centro storico a Lucca, piazza San Francesco. Esposizioni artistiche e culturali per promuovere una parte della città poco conosciuta. Con Fabrizio Barsotti, pittore lucchese, Arci Lucca e Versilia, il Collettivo Vivi i fossi con Elisabetta Tuccimei, Giuditta Pieroni e...

Il Consorzio 1 Toscana Nord comunica che, in occasione della festività del patrono di Capannori, gli uffici della sede di Santa Margherita saranno chiusi al pubblico venerdì prossimo, 16 luglio. Resta attivo, per emergenze, il servizio tecnico di reperibilità.

Una delegazione di lavoratori della Fiom Cgil di Lucca parteciperà alla manifestazione provinciale indetta per lunedì 19 luglio a Firenze, per protestare contro la chiusura della Gkn di Campi Bisenzio ed il licenziamento dei 422 dipendenti.

Nell'ambito dei lavori per il rifacimento del condotto coperto del canale Benassai a San Concordio, da domani, giovedì 15 luglio, fino a fine lavori, si è reso necessario istituire un senso unico in via Leandro Puccetti nel tratto e nella direzione di marcia – da viale San Concordio a via Paolettoni.

La Biblioteca Civica Agorà del Comune di Lucca ha ottenuto il contributo della Regione Toscana attraverso il bando per le "Celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri". Grazie a questo contributo il 18 settembre a Lucca arriverà L'apeDante, sulla scia dell'Ape Teatrale il format di teatro itinerante ideato...

Venerdì 16 luglio, in occasione della festa della Madonna del Carmine, il santo patrono di Capannori, gli uffici di Ascit servizi ambientali spa resteranno chiusi per l’intera giornata, compreso l’Ecosportello di via Martiri Lunatesi.

Il tour regionale del senatore e coordinatore regionale di Forza Italia Massimo Mallegni prenderà il via proprio da Altopascio. Mallegni sarà presente venerdì 16 luglio alle ore 9,30 presso la sede elettorale di Maurizio Marchetti, in via Cavour, nel centro del capoluogo.

Sabato 17 luglio 2021, alle 17.30, presso la Casermetta San Regolo, sopra l'Orto Botanico di Lucca, si svolgerà un Incontro dedicato ad alcuni CACTUS ed il loro habitat. Interviene Massimo Afferni, collezionista di Piante Succulente.

Un lettore, Guglielmo Franchi, abitante, tra l'altro in pieno centro storico, interviene con una breve considerazione sull'argomento del giorno ossia la ristrutturazione della ex manifattura tabacchi: "Egr. direttore sulla ex manifattura tabacchi vorrei esprimere in qualità di semplice cittadino la mia opinione.