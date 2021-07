Al via le iscrizioni per gli artisti interessati a partecipare a 'I fossi dell'arte'

sabato, 24 luglio 2021, 16:12

Per il prossimo appuntamento, il 21 agosto, e il 18 settembre, in via del Fosso, centro storico, e piazza San Francesco, al via le iscrizioni per gli artisti interessati a partecipare a 'I fossi dell'arte'. Per informazioni telefonare al numero telefonico; 3937498290 Fabrizio Barsotti, pittore lucchese. Con Arci Lucca e Versilia, il Collettivo Vivi i fossi, con Elisabetta Tuccimei, Giuditta Pieroni, e il logo disegnato da Ale Sorbera, con il patrocinio del comune di Lucca, inserito nel calendario degli eventi Vivi Lucca.