All'Orto Botanico presentazione del libro ROSE TE', PATRIMONIO DI DOMANI

Altre notizie brevi

giovedì, 8 luglio 2021, 18:00

Appuntamento con i giovani a Lucca: cercasi bambini da sei anni a 11 per laboratori creativi in occasione de 'I Fossi dell'arte' in piazza San Francesco il giorno 17 luglio dalle ore 16.

giovedì, 8 luglio 2021, 16:57

Maxischermo a Villa Bottini, dove i cittadini lucchesi potranno seguire insieme, domenica prossima 11 luglio, l'impresa della nazionale di calcio italiana nella partita finale del campionato Euro 2020.

giovedì, 8 luglio 2021, 16:56

Appuntamento sabato 10 luglio ore 11 a Lucca in Piazza San Michele, con il Flash mob #NONCOMEPRIMA, organizzato da LAV Lucca per ripensare il nostro rapporto con animali e ambiente, evitando gli errori del passato, a cominciare dalle 6 proposte di cambiamento del Manifesto “Non torniamo come prima” promosso dall’associazione: www.lav.it/manifesto.

giovedì, 8 luglio 2021, 16:40

“Paesaggio estivo” è il programma pensato da Sentiment of Beauty ODV in collaborazione con MIUR e ANISA per il Liceo Scientifico del Polo "E. Fermi, G. Giorgi" di Lucca, coordinato dal Prof. Massimo Malatesta e supportato dal dirigente scolastico Prof.

giovedì, 8 luglio 2021, 15:44

Nei giorni scorsi si è chiuso il bando di ammissione al nuovo ciclo di dottorato di ricerca della Scuola IMT, il XXXVII. Ben settecento sono le domande e quindi i candidati che concorreranno per l'assegnazione delle trentanove borse di studio previste l'anno accademico 2021/20221, sei in più rispetto al precedente.

giovedì, 8 luglio 2021, 15:36

Venerdì 9 luglio alle ore 18.00 nel parco del polo culturale di Tassignano sarà presentato il libro di Ilide Carmignani "Storia di Luis Sepulveda e del suo gatto Zorba" (Salani Editore) con il coordinamento di Dea Merlini.

giovedì, 8 luglio 2021, 15:34

Sistema Ambiente informa che, in occasione della festa di San Paolino, patrono di Lucca, lunedì 12 luglio gli uffici saranno chiusi, così l'ufficio distribuzione kit e l'ufficio Tia. Anche tutte le stazioni ecologiche osserveranno una giornata di riposo.

giovedì, 8 luglio 2021, 15:33

Prosegue la lunga estate amaranto del Tau Calcio. Anche il Tau Futsal, nuova realtà made in Altopascio dedicata al calcio a 5, apre le sue porte per gli Open day.

giovedì, 8 luglio 2021, 15:32

"Nelle scorse ore in via dell'Ave Maria a Lammari un furgone che trasportava inerti, complice pure la velocità sostenuta, ha avuto un incidente. I dossi alti hanno fatto da trampolino facendo andare il mezzo sul cordolo e travolgendo un segnale stradale - E se in quel momento si fosse trovata...

giovedì, 8 luglio 2021, 15:28

"Occorre lavorare alla costruzione di una coalizione di centrosinistra larga e plurale e aprire un confronto concreto con i Cinque Stelle oltre alla maggioranza che sostiene l'amministrazione Tambellini". Lo dichiara Sinistra con in merito all'avvicinarsi delle prossime elezioni comunali per scegliere il candidato sindaco.