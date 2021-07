Appuntamento da non perdere con 'I fossi dell'arte'

sabato, 10 luglio 2021, 21:59

Sabato 17 luglio, in via del Fosso, nel centro storico, e piazza San Francesco, appuntamento da non perdere con 'I fossi dell'arte', dalle ore 16: esposizioni artistiche e culturali. Con Fabrizio Barsotti, pittore lucchese, Arci Lucca e Versilia il Collettivo Vivi i fossi con Elisabetta Tuccimei, Giuditta Pieroni e il logo disegnato da Ale Sorbera. Si cercano anche bambini da sei anni a 11 per laboratori creativi.