Asl: "Gli under 18 devono essere accompagnati ai centri vaccinali da entrambi i genitori"

Altre notizie brevi

mercoledì, 28 luglio 2021, 21:16

Domani (giovedì 29 luglio), dalle ore 18.00, nel campo sportivo di San Macario, l’associazione Luccasenzabarriere organizza una partita di calcio insieme alla Nazionale Italiana Calcio Amputati Ospiti, oltre ai membri dell’associazione, i giocatori Paolo Capasso, centrocampista lucchese e da Montefegatesi David Bonaventuri, i componenti della Nazionale Amputati, insieme alla squadra...

mercoledì, 28 luglio 2021, 19:17

“E' con stupore che apprendiamo dalla stampa che il consiglio regionale della Toscana ha introdotto novità per i mercatini non professionali: chiediamo controlli specifici verso questi operatori che potrebbero celare imprese interessate ad evadere il fisco”. Queste le considerazioni a caldo di Roberto Favilla, direttore di Confartigianato Imprese Lucca.

mercoledì, 28 luglio 2021, 18:31

Acerbo (segretario nazionale Rifondazione Comunista) querela Massimo della Nina, consigliere a Porcari per le frasi 'choc' nei confronti della vittima dei fatti di Voghera."Oggi pomeriggio - dichiara - in qualità di segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista ho depositato una denuncia-querela contro il consigliere comunale di Porcari, autore di...

mercoledì, 28 luglio 2021, 16:37

Domani, giovedì 29 luglio, due esemplari di platano in piazza Napoleone saranno interessati da interventi di potatura ad alcune banche che mostrano problemi di stabilità. L'attività rientra nel progetto di monitoraggio svolto per conto del Comune di Lucca dall'agronomo Massimiliano Demi ed è autorizzato dalle amministrazioni competenti.

mercoledì, 28 luglio 2021, 13:08

"La Regione Toscana condanni in maniera inequivocabile le parole delle due infermiere dell'Asl Toscana Nord Ovest che hanno polemizzato, sui social network, con cittadini no-vax. Ribadisca che tutte le persone, di qualsiasi orientamento e opinione, che hanno bisogno dei servizi del Sistema sanitario nazionale, devono avere uguale trattamento nel nome...

mercoledì, 28 luglio 2021, 12:22

Mercoledì 4 agosto inizierà la consegna dei tesserini per la stagione venatoria 2021-2022. La consegna sarà effettuata dall'Ufficio Suap situato nella sede comunale di piazza Aldo Moro dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30.

mercoledì, 28 luglio 2021, 12:22

Prosegue l'impegno dell'amministrazione comunale per fornire risposte all'emergenza abitativa.

mercoledì, 28 luglio 2021, 12:12

Al via le iscrizioni per gli artisti interessati a partecipare il 21 agosto e il 18 settembre a 'I fossi dell'arte' in centro storico a Lucca. Per informazioni telefonare al numero 3937498290 Fabrizio Barsotti, pittore lucchese, da sempre impegnato per valorizzare una parte della città poco conosciuta.

martedì, 27 luglio 2021, 22:26

Proseguono fino al 12 settembre le proiezioni all’aperto di EstatecinemA nel parco di Villa Bottini. Nonostante i pochi titoli a disposizione dai mesi passati, la programmazione di luglio è stata caratterizzata da numerose prime visioni ed inediti per la sala, e i film in cartellone nel mese di agosto saranno...

martedì, 27 luglio 2021, 19:17

La via del Campaccio a Pozzuolo sarà di nuovo percorribile da tutti a piedi e in bicicletta. La giunta Tambellini stamani (27 luglio) ha infatti approvato una delibera con cui sostanzialmente si ribadisce che la strada, pur essendo stata declassata da quelle vicinali ad uso pubblico, è inserita nell'Elenco della...