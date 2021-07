Assemblea popolare nella comunità pesciatina

giovedì, 29 luglio 2021, 19:14

Sabato 31 luglio, a Villa Basilica, in via Santissima Annunziata 6, ci sarà un’assemblea popolare organizzata da Giovanni Bertilacchi e Tommaso Panigada di Boveglio.



Lo scopo di tale assemblea è quello di discutere l’eventuale vendita del depuratore di Veneri togliendoli, così, qualsiasi tipo di controllo senza il quale non ci sarebbe alcun tipo di futuro sia per l’ambiente che per il lavoro nella Valle della Pescia minore e per l’acquedotto del Pollino, all’interno del comune di Porcari.



Gli organizzatori dell’assemblea si sono dichiarati contrari rispetto alla decisione presa, a maggioranza, nei vari consigli ed accompagnata anche dagli amministratori dei due comuni.



Oreste Gurlani, sindaco di Pescia, reputa il COAD un organo totalmente inutile, mentre Giordano Ballini, vice-sindaco di Villa Basilica, dichiarerebbe che la vendita dell’immobile, da parte del comune, sarebbe un obbligo di legge.



La domanda che pare sorgere spontanea è il perchè venderebbe il depuratore al posto delle fognature ed anche il paragone con gli altri comuni della regione non viene meno.



Giovanni e Tommaso si interrogano, infatti, sul perchè gli altri comuni o la stessa regione Toscana, proprietaria del depuratore di Casa del Lupo di Porcari, non dovrebbe anch’essa venderlo?

Tutto questo desta rabbia, preoccupazione e molte domande ed ecco perchè i due organizzatori invitano tutti i cittadini della comunità Villese e Pesciatina alla partecipazione indipendentemente dalle singole idee politiche tenendo, però, chiaro il fatto che Pescia è un ‘’bene comune’’ e, come tale, va tutelato.