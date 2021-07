Bocciatura piano Peba: intervengono Triggiani e Sodini (FdI)

venerdì, 2 luglio 2021, 17:32

In merito all'articolo a firma Petrini e Fantozzi riguardante la bocciatura da parte della maggioranza capannorese del piano PEBA (Piani per Eliminazione delle Barriere Architettoniche) intervengono altri due esponenti del circolo di Fratelli d'Italia Capannori.



"Peccato che la maggioranza abbia perso, per l'ennesima volta, l'occasione di mettere in pratica quello che a parole, continuamente, sostiene ovvero di essere aperta al dialogo ed al confronto – chiosa Elisabetta Triggiani. Ritengo, infatti, prosegue Triggiani, che se un'idea o un'iniziativa è valida lo è, sempre, a prescindere dal simbolo politico da cui proviene. In questo caso la maggioranza del consiglio comunale avrebbe potuto accoglierla o, quantomeno valutarla, dimostrando non solo che è in grado di mettere in pratica ciò dice, ovvero, "apertura, dialogo e confronto", ma soprattutto avrebbe avuto l'occasione di far fare a Capannori un importante passo in avanti a sostegno delle disabilità".



Prosegue Flavio Sodini – sempre del circolo Fratelli d'Italia Capannori - "il tema delle barriere architettoniche è molto importante visto che, spesso, molti si riempiono la bocca parlando di inclusione, ma, poi, rimangono, il più delle volte solo parole. In questo contesto penso a quanto il nostro comune sia bello e da scoprire peccato, però, che alcune di queste bellezze non siano accessibili per chi ha disabilità. Penso alle frazioni collinari sia a nord che a sud del nostro comune con viste stupende, però non facili da percorrere per chi non ha una deambulazione autonoma. Penso alla zona conosciuta come "le parole d'oro" bellissima, ma difficilmente praticabile, anche con un accompagnatore. Chi vive nelle frazioni di pianura come Marlia o Lammari o lo stesso centro di Capannori ha, sicuramente, la possibilità di muoversi e di socializzare anche se portatore di handicap, ma lo stesso cittadino che vive a San Gennaro o a San Pietro a Marcigliano, piuttosto che a Ruota o a Castelvecchio di Compito non ha le stesse opportunità. Mi auguro, quindi, che la maggioranza si renda più aperta e più democratica prendendo in considerazione anche le idee dell'opposizione che rappresenta, comunque, una parte della comunità Capannorese, magari attraverso l'istituzione di un tavolo sociale per il bene di chi, nella vita, ha avuto minor fortuna".