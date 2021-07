Capannori: Cristina D'Avena con gli ANIMEniacs Corp e Morricone History per un super week-end di spettacoli

giovedì, 29 luglio 2021, 16:36

Un cartellone con 36 serate di musica leggera, classica e jazz, teatro e cinema, di cui 18 ad ingresso gratuito, dal 1 luglio al 30 agosto nel grande spazio verde situato sul retro del palazzo comunale di piazza Aldo Moro. E' la grande proposta culturale estiva della manifestazione '...Ma la notte sì!' 2021 promossa dal Comune e organizzata da LEG Live Emotion Group.

Tra gli spettacoli anche 5 a pagamento con grandi nomi della musica italiana , a seguire i prossimi due appuntamenti

31 luglio

NEVERLAND

tra musica e realtà

Con Cristina D'Avena e ANIMEniacs Corp

Uno spettacolo emozionale ispirato dalle atmosfere dei più importanti capolavori d'animazione Disney degli ultimi 20 anni e non solo, da Game of Thrones, a Mulan, La Bella e la Bestia e molti altri: un tuffo nel mondo della fantasia.

Cristina D'avena si cimenta per la prima volta nella partecipazione ad un musical in cui le musiche ci riportano a quando eravamo bambini e sognanti ci emozionavamo davanti allo schermo intenti a guardare le opere di Walt Disney.

I 12 membri della compagnia Animeniacs Corp con la partecipazione di Cristina D'Avena, si alterneranno nelle loro performance di canto, ballo e recitazione per accompagnarci in un viaggio musicale unico nel suo genere. Sarà l'occasione per innamorarsi, emozionarsi, commuoversi, ridere e riflettere sull'amicizia e sulla vita. Un'ora e mezzo dedicata a tutta la famiglia: ai bambini e ai bambini che ci portiamo dentro da adultii.

Neverland è un progetto che parte dalla Toscana in quanto produzione LEG e nasce dall'esperienza e dalla volontà del regista, Gianluca Del Carlo "dopo aver scritto più di 100 spettacoli inerenti al mondo dei cartoni animati, ho sentito l'esigenza di rielaborare e utilizzare le emozioni che i film d'animazione ci fanno vivere, che rappresentano e che suscitano per affrontare le più importanti tematiche della vita, quelle che si legano al vissuto di ogni essere umano, e di affrontarle in modo semplice e genuino, così come lo farebbe un bambino intento a guardare un cartone animato.

1 agosto

Rockopera e Stage11 presentano

Morricone History

Tributo a Ennio Morricone

Cinema Orchestra / Ensemble A.Modigliani

Direttore: Simone Giusti

Soprano: Costanza Gallo

Regia: Emiliano Galigani

Brani da "C'era una volta il West", "The Mission", "C'era una volta in America", "The hateful eight", "Per un pugno di dollari", "Nuovo Cinema Paradiso" ... e molti altri ...

Un'orchestra composta da 30 elementi e le più grandi colonne sonore di sempre. È questo "Morricone History": una produzione Rockopera e Stage11 interamente dedicata al premio Oscar Ennio Morricone.

"Morricone History", porta in scena uno spettacolo che parte dalle prime collaborazioni di Morricone per i film di Sergio Leone, fino ad arrivare alle musiche realizzate per Hollywood, che l'hanno sancito icona mondiale con due premi Oscar e una stella sulla Walk Of Fame.

"Abbiamo voluto dedicare uno spettacolo ad un genio della musica – Afferma il regista Emiliano Galigani – proseguendo un percorso che avevamo iniziato nel 2016. Lo spettacolo non sarà solo un modo di ascoltare dal vivo le musiche del maestro, ma anche di vedere il percorso storico delle sue creazioni, grazie a videoproiezioni che seguiranno l'evoluzione delle collaborazioni che Morricone ha realizzato a partire dagli anni sessanta fino al suo secondo Oscar, per la colonna sonora di Hateful Eight, di Quentin Tarantino."

Un evento unico e spettacolare, quindi, per ripercorre la carriera artistica di uno dei più importanti, prolifici e influenti compositori cinematografici di tutti i tempi, che ha scritto le musiche per più di 500 film e serie TV, oltre che opere di musica contemporanea.

"E' un onore dirigere le musiche di uno dei Maestri del novecento. Approfondire le partiture scritte da Morricone mi ha fatto capire quanto fosse geniale la sua scrittura musicale – dichiara Simone Giusti, Direttore d'orchestra -, sono certo che l'opera di Morricone diventerà sempre più un classico della nostra epoca."

Ospite d'eccezione della serata sarà la soprano Costanza Gallo. "Ho avuto la possibilità e il piacere di poter collaborare con il Maestro Morricone: essere su un palco nuovamente per interpretare le sue musiche è un privilegio"

Morricone History è l'occasione per ripercorrere la carriera straordinaria di un genio e delle sue musiche che ormai sono entrate nella storia di ognuno di noi.