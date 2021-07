Capannori, sospeso ricevimento libero del sindaco

Altre notizie brevi

venerdì, 23 luglio 2021, 14:21

In occasione del concerto di Piero Pelù in programma domani (sabato 24 luglio), alle ore 21.30 nell’area verde situata sul retro del palazzo comunale nell’ambito della manifestazione ‘...Ma la notte sì!’ saranno apportate ulteriori modifiche alla viabilità nell’area di piazza Aldo Moro dalle ore 17.00 alle ore 24.00.E’ stato istituito...

venerdì, 23 luglio 2021, 14:21

Domenica 25 luglio alle ore 21.30 la rassegna di musica, cinema e teatro “...Ma la notte sì!” promossa dal Comune e organizzata da LEG Live Emotion Group che si svolge nello spazio verde sul retro del Palazzo Comunale di piazza Aldo Moro prosegue con lo spettacolo ad ingresso gratuito 'Ti...

venerdì, 23 luglio 2021, 13:34

"Mobilitiamo le istituzioni toscane contro il finanziamento della guardia costiera libica per nuove politiche europee in materia di migrazione e di cooperazione con l'Africa subsahariana" è l'appello degli amministratori di Sinistra Con.Pochi giorni fa la Camera, con soli 34 deputati contrari, ha votato a favore del rifinanziamento della cosiddetta guardia...

venerdì, 23 luglio 2021, 13:04

Dopo il successo ottenuto nell'incontro con il rappresentante della nazionale polacca Youth, Lorenzo Frugoli tornerà in ritiro con la Nazionale Youth di pugilato ad Assisi. L'atleta è stato infatti convocato nuovamente dal tecnico Francesco Cappai per il training camp che si terrà dal 26 al 31 luglio.

venerdì, 23 luglio 2021, 09:02

I coordinatori regionali di Italia Viva, riuniti a Rignano con i coordinatori provinciali, in occasione della Manifestazione Rignano Viva, hanno preso due importanti decisioni, già comunicate ai mass media nazionali.

venerdì, 23 luglio 2021, 09:00

La sera del 4 agosto del 1944 fuori porta Elisa a Lucca, i tedeschi, dopo un processo sommario, fucilarono il parroco di Fiano Don Aldo Mei. Reo di essere stato vicino ai partigiani che comunicava e presso i quali celebrava la S.

giovedì, 22 luglio 2021, 17:21

Nel mese di giugno si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine Architetti PPC di Lucca che sarà in carica per il mandato 2021-2025, con l’impegno a lavorare assieme per recuperare la centralità del ruolo dell’architettura e dell’architetto nella società, e con la volontà di offrire supporto ai colleghi nella complessità...

giovedì, 22 luglio 2021, 11:38

È stato proclamato uno sciopero di 24 ore dalle 8 di venerdì 30 luglio, indetto dall’Associazione sindacale Fisi (Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali) e indirizzato a tutti i dipendenti dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, comparto e dirigenza, tutti i profili.L’Azienda si scusa anticipatamente con i propri utenti per eventuali disagi nell’erogazione...

giovedì, 22 luglio 2021, 09:54

Prosegue senza soste il ricco ciclo di iniziative estive promosse dalla Rete di Solidarietà Popolare e dalla Società Popolare di Mutuo Soccorso alla Casa del Popolo di Verciano.

mercoledì, 21 luglio 2021, 23:04

A ognuno il suo… Le camere penali del distretto della Toscana esprimono fermamente la doverosa solidarietà ai colleghi che hanno sostenuto la difesa degli studenti americani condannati per la morte del carabiniere Cerciello Rega perché la sentenza della Corte d'Assise di Roma ha tracimato gli argini del giudizio tecnico, spingendosi...