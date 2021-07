Consiglio provinciale, surroga sui banchi della minoranza: Melania Ferrari subentra a Mirco Masini

Altre notizie brevi

venerdì, 30 luglio 2021, 19:03

11 milioni di euro nel complesso per celebrare i 100 anni (cadranno nel 2024) dalla morte del compositore più noto al mondo: Giacomo Puccini.

venerdì, 30 luglio 2021, 18:14

“Sull’organico degli infermieri la Regione Toscana fa il gioco delle tre carte: sbandiera oltre 1700 assunzioni, ma se si tolgono quelli andati in pensione, in realtà sono solo 458 gli addetti in più per far fronte all’emergenza Covid, un quarto di quanto dichiarato.

venerdì, 30 luglio 2021, 16:29

Fine settimana con due appuntamenti a Villa Reale di Marlia per Lucca Classica Music Festival. Nella limonaia della Villa, uno dei tanti angoli incantevoli nascosti nell'immenso giardino della dimora storica che fu la residenza preferita di Elisa Bonaparte, il Festival propone un concerto sabato pomeriggio e uno domenica pomeriggio.

venerdì, 30 luglio 2021, 16:08

"La nuova declinazione del green pass, cosi' come disciplinato dall'ultimo decreto, rischia di mettere ulteriormente in ginocchio il comparto turistico italiano. A pochi giorni dall'entrata in vigore delle nuove norme, infatti, mancano chiare regole per i turisti extra UE e il loro accesso nei luoghi dove e' previsto l'obbligo del...

venerdì, 30 luglio 2021, 16:01

Domani, sabato 31 luglio, alle 21.30, al Centro Culturale Compitese di Pieve di Compito andrà in scena il secondo appuntamento capannorese del festival teatral - gastronomico "Utopia del Buongusto" ideato da Andrea Kaemmerle con la direzione artistica dell'associazione internazionale di Teatro Guascone.

venerdì, 30 luglio 2021, 15:57

Sabato 31 luglio alle 18 concerto corale organizzato dalla delegazione provinciale lucchese della associazione Cori della Toscana. Sarà in scena il Coro Giovanile Toscano con lo spettacolo Ardor Eterno in omaggio a Dante Alighieri nel 700° anniversario. Musiche di Monteverdi, Orban, Whitacre, Lauridsen, Schein, Verdelot. Dirige il m. Elisa Pasquini.

venerdì, 30 luglio 2021, 15:55

Hanno preso il via i lavori di asfaltatura in via della Pieve a Pieve di Compito e via di Castelvecchio a Castelvecchio di Compito. Successivamente saranno asfaltate via dell'Asilo nido a San Leonardo in Treponzio, l'intersezione tra via dei Canali e la via Sarzanese Valdera a Colle di Compito, via...

giovedì, 29 luglio 2021, 19:14

Sabato 31 luglio, a Villa Basilica, in via Santissima Annunziata 6, ci sarà un’assemblea popolare organizzata da Giovanni Bertilacchi e Tommaso Panigada di Boveglio.Lo scopo di tale assemblea è quello di discutere l’eventuale vendita del depuratore di Veneri togliendoli, così, qualsiasi tipo di controllo senza il quale non ci sarebbe...

giovedì, 29 luglio 2021, 17:45

Ultimi giorni utili per il rinnovo del permesso annuale di accesso alla Ztl per le categorie DA e A5. Il rinnovo, che scadrà sabato 31 luglio, sta riguardando in particolare: le imprese che effettuano lavori edili e di manutenzione, artigiani e riparatori, giardinieri; residenti e dimoranti, proprietari e utilizzatori a...

giovedì, 29 luglio 2021, 16:36

Un cartellone con 36 serate di musica leggera, classica e jazz, teatro e cinema, di cui 18 ad ingresso gratuito, dal 1 luglio al 30 agosto nel grande spazio verde situato sul retro del palazzo comunale di piazza Aldo Moro.