Covid: Legnaioli (Lega), rave si e discoteche ancora chiuse paradosso inaccettabile. Interrogazione al Ministro Speranza, riapertura urgente

Altre notizie brevi

martedì, 6 luglio 2021, 16:27

Radio Toscana mercoledì 7 luglio è a Lucca in trasferta. Il giornalista Giovanni Ciappelli durante il programma “Toscana e Toscani” dalle 11 alle 13 farà scoprire con i suoi ospiti le curiosità e le bellezze della città, in collegamento da uno dei luoghi più suggestivi: la sua postazione sarà infatti...

martedì, 6 luglio 2021, 16:12

"Il Comune di Capannori deve dare risposte sulla situazione alla Rsa di Marlia che sconta tagli al servizio assistenziale e un organico progressivamente ridotto". Lo chiedono il Consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, ed il Circolo Fdi di Capannori.

martedì, 6 luglio 2021, 13:17

Il Canto degli alberi è una manifestazione che da anni si svolge presso il giardino Botanico di Lucca, erede naturale di quell' "Estate Musicale Lucchese" che in passato ebbe modo di ospitare tanti illustri musicisti.Quest'anno, come negli ultimi sei anni, la manifestazione è realizzata e organizzata da Flam, Federazione Lucchese...

martedì, 6 luglio 2021, 13:11

“Rose Tè, Patrimonio di domani”. Questo il titolo dell’incontro a cura di A.Di.P.A. in programma per sabato 10 luglio alla Casermetta San Regolo, sopra l’Orto Botanico di Lucca alle 17,30.

martedì, 6 luglio 2021, 11:30

Giovedì 8 luglio alle 17.30, nel cortile della biblioteca Agorà, si presenterà il libro "Piccoli negoziatori crescono", una novità assoluta nell'editoria per bambini, che insegna loro come gestire i conflitti quotidiani, piccoli e grandi.

martedì, 6 luglio 2021, 11:07

Ripartire dai giovani: l'amministrazione chiama a raccolta le ragazze e i ragazzi della città per costruire insieme un appuntamento dedicato al loro protagonismo.

lunedì, 5 luglio 2021, 19:03

Sabato 17 Luglio dalle ore 16 in piazza San Francesco e via del Fosso centro storico. Esposizioni artistiche e culturali, per promuovere una parte della città poco conosciuta come antica via della Seta lucchese, promotore dell'iniziativa Fabrizio Barsotti pittore lucchese da sempre impegnato attraverso la sua arte, con il patrocinio...

lunedì, 5 luglio 2021, 18:37

Il Dipartimento Famiglia Pari Opportunità e Valori Non Negoziabili di Fratelli d'Italia Toscana scende in piazza a sostegno della manifestazione regionale #RESTIAMOLIBERI che si svolgerà a Lucca il 9 luglio in Piazza Napoleone."Una legge contro le donne, contro i bambini e contro la libertà di espressione, come ha avuto modo...

domenica, 4 luglio 2021, 16:23

“Con Francesco Bosi la politica toscana e italiana perdono un protagonista indiscusso, una persona perbene, un politico dai saldi principi cristiani che ha animato la costruzione del centrodestra unito e che ha sempre mostrato straordinarie doti di umanità ed equilibrio”.

domenica, 4 luglio 2021, 14:08

"La scomparsa di Francesco Bosi è un duro colpo per tutta la nostra comunità politica che lui non ha mai mancato di supportare, idealmente e concretamente. È stato un punto di riferimento per tutti noi e ha sempre dato a Forza Italia un contributo di valori, di esperienza, di capacità...