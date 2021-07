Cultura, Marcucci e Nencini a Lucca per ddl su Puccini

Altre notizie brevi

giovedì, 29 luglio 2021, 19:14

Sabato 31 luglio, a Villa Basilica, in via Santissima Annunziata 6, ci sarà un’assemblea popolare organizzata da Giovanni Bertilacchi e Tommaso Panigada di Boveglio.Lo scopo di tale assemblea è quello di discutere l’eventuale vendita del depuratore di Veneri togliendoli, così, qualsiasi tipo di controllo senza il quale non ci sarebbe...

giovedì, 29 luglio 2021, 17:45

Ultimi giorni utili per il rinnovo del permesso annuale di accesso alla Ztl per le categorie DA e A5. Il rinnovo, che scadrà sabato 31 luglio, sta riguardando in particolare: le imprese che effettuano lavori edili e di manutenzione, artigiani e riparatori, giardinieri; residenti e dimoranti, proprietari e utilizzatori a...

giovedì, 29 luglio 2021, 16:36

Un cartellone con 36 serate di musica leggera, classica e jazz, teatro e cinema, di cui 18 ad ingresso gratuito, dal 1 luglio al 30 agosto nel grande spazio verde situato sul retro del palazzo comunale di piazza Aldo Moro.

giovedì, 29 luglio 2021, 16:21

Tutto pronto per la seconda dose del vaccino Pfizer ai lavoratori delle imprese di Confindustria Toscana Nord: partita il 18 giugno la prima somministrazione, dopo i previsti 42 giorni riprende domani la sua attività l'hub vaccinale organizzato dall'associazione in collaborazione con la Misericordia di Montecarlo (Lucca).

giovedì, 29 luglio 2021, 15:26

Sabato 31 luglio, a partire dalle ore 19, in occasione dello spettacolo di Cristina d'Avena e degli Animeniacs Corp 'Neverland- Tra musica e realtà' in programma alle 21.30 sul retro del Palazzo comunale, piazza Aldo Moro sarà animata dalla musica e dal colore del Cosplay grazie all'iniziativa 'Sorrisi e Cartoni'...

giovedì, 29 luglio 2021, 12:18

A Lucca continua la crescita di clienti per Foodracers, la piattaforma digitale che permette agli utenti di scegliere fra tanti menù diversi dei locali convenzionati e farseli recapitare a domicilio. Sono 34 attualmente i locali lucchesi dai quali ordinare tra i più svariati menù tramite l'app o il sito www.foodracers.com.

giovedì, 29 luglio 2021, 11:23

La vicepresidente della Giunta Regionale Toscana ha incontrato, di prima mattina, il sindaco di Altopascio, D'Ambrosio, per affrontare una serie di tematiche importanti fra regione e comune.

mercoledì, 28 luglio 2021, 21:16

Domani (giovedì 29 luglio), dalle ore 18.00, nel campo sportivo di San Macario, l’associazione Luccasenzabarriere organizza una partita di calcio insieme alla Nazionale Italiana Calcio Amputati Ospiti, oltre ai membri dell’associazione, i giocatori Paolo Capasso, centrocampista lucchese e da Montefegatesi David Bonaventuri, i componenti della Nazionale Amputati, insieme alla squadra...

mercoledì, 28 luglio 2021, 19:17

“E' con stupore che apprendiamo dalla stampa che il consiglio regionale della Toscana ha introdotto novità per i mercatini non professionali: chiediamo controlli specifici verso questi operatori che potrebbero celare imprese interessate ad evadere il fisco”. Queste le considerazioni a caldo di Roberto Favilla, direttore di Confartigianato Imprese Lucca.

mercoledì, 28 luglio 2021, 18:31

Acerbo (segretario nazionale Rifondazione Comunista) querela Massimo della Nina, consigliere a Porcari per le frasi 'choc' nei confronti della vittima dei fatti di Voghera."Oggi pomeriggio - dichiara - in qualità di segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista ho depositato una denuncia-querela contro il consigliere comunale di Porcari, autore di...