Domenica 18 luglio l'Ape teatrale sarà al parco Pandora e al nuovo parco di Lunata

Altre notizie brevi

giovedì, 15 luglio 2021, 19:06

Sono in corso i lavori di restauro delle arcate nord Cimitero urbano di Lucca. A partire da sabato 17 luglio e per tutta la durata dei lavori non sarà possibile attraversare la struttura con mezzi privati anche se in possesso di autorizzazione.

giovedì, 15 luglio 2021, 15:41

Si terrà lunedì 19 luglio una giornata dedicata ai ragazzi, studenti e famiglie che potranno prendere parte all'Open Day di presentazione del Corso di Laurea triennale in Scienze del Turismo presso la Fondazione Campus di Lucca.

giovedì, 15 luglio 2021, 15:34

Secondo appuntamento del "Canto degli Alberi", i concerti nell'affascinate scenario del Giardino Botanico della nostra città.Venerdi 16 luglio alle 21,15 sarà di scena l' ArmoniEnsemble GUITAR Trio composto da tre famosi musicisti: Palma di Gaetano (Flauto), Giordano Muolo (clarinetto), Vincenzo Zecca (chitarra).

giovedì, 15 luglio 2021, 15:15

Fine settimana con due importanti eventi ad ingresso gratuito per la rassegna di musica, cinema e teatro ."..'Ma la notte sì!" promossa dal Comune e organizzata da LEG Live Emotion Group che si svolge nello spazio verde sul retro del Palazzo Comunale di piazza Aldo Moro.

mercoledì, 14 luglio 2021, 16:38

Il Comitato Promotore del Referendum Eutanasia Legale invita alla presentazione del Referendum Eutanasia Legale con Marco Cappato (Ass.Coscioni) il 16 luglio a Lucca, alle ore 18.00, in Piazza San Frediano.

mercoledì, 14 luglio 2021, 16:12

Sabato 17 luglio 'I fossi dell'arte' in via del Fosso, in centro storico a Lucca, piazza San Francesco. Esposizioni artistiche e culturali per promuovere una parte della città poco conosciuta. Con Fabrizio Barsotti, pittore lucchese, Arci Lucca e Versilia, il Collettivo Vivi i fossi con Elisabetta Tuccimei, Giuditta Pieroni e...

mercoledì, 14 luglio 2021, 16:10

Domani, giovedì 15 luglio, alle ore 21.00, al parco Pandora di Segromigno in Monte nell'ambito del progetto '#cheparcovuoi', è in programma l'iniziativa 'Artebambini sotto le stelle' realizzata da Artebambini in collaborazione con il Comune. Sono in programma letture al Kamishibai e un piccolo laboratorio rivolti ai bambini.

mercoledì, 14 luglio 2021, 15:41

Il Consorzio 1 Toscana Nord comunica che, in occasione della festività del patrono di Capannori, gli uffici della sede di Santa Margherita saranno chiusi al pubblico venerdì prossimo, 16 luglio. Resta attivo, per emergenze, il servizio tecnico di reperibilità.

mercoledì, 14 luglio 2021, 15:32

Una delegazione di lavoratori della Fiom Cgil di Lucca parteciperà alla manifestazione provinciale indetta per lunedì 19 luglio a Firenze, per protestare contro la chiusura della Gkn di Campi Bisenzio ed il licenziamento dei 422 dipendenti.

mercoledì, 14 luglio 2021, 14:25

Nell'ambito dei lavori per il rifacimento del condotto coperto del canale Benassai a San Concordio, da domani, giovedì 15 luglio, fino a fine lavori, si è reso necessario istituire un senso unico in via Leandro Puccetti nel tratto e nella direzione di marcia – da viale San Concordio a via Paolettoni.