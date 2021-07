Emanuela Gennai a 'I fossi dell'arte'

Altre notizie brevi

lunedì, 19 luglio 2021, 19:50

Questa mattina il sindaco Alessandro Tambellini ha firmato il decreto con cui ha designato Andrea Squilloni quale componente del Consiglio di amministrazione di Lucca Crea srl e ha dato mandato agli organi di Lucca Holding spa affinché l'assemblea societaria provveda alla nomina del rappresentante designato dal Comune di Lucca nella...

lunedì, 19 luglio 2021, 19:37

Domani sera, nel penultimo appuntamento de L'Augusta - La Fortezza delle Idee, Fabio Barsanti sarà tra i relatori.

domenica, 18 luglio 2021, 18:21

Il degrado in via dei Fanucchi a Marlia aumenta, l'erba cresce, la seganaletica è assente, manca l'illuminazione e il manto stradale è in pessime condizioni. Lo afferma il consigliere comunale di Capannori Bruno Zappia."I residenti sono stanchi e stufi di sentire frenare Tir, suonare i clacson, gridare e vedere incidenti...

domenica, 18 luglio 2021, 18:18

Grande successo per il terzo appuntamento della rassegna artistica i Fossi dell'arte di luglio. Madrina d'eccezione della giornata Emanuela Gennai fatina moderna.

sabato, 17 luglio 2021, 22:30

Metro srl ricorda che fino 31 luglio è possibile rinnovare il permesso annuale per le categorie DA – A5. Tuttavia per evitare di trovare lunghe file è consigliabile non attendere gli ultimi giorni del mese per recarsi agli sportelli.

sabato, 17 luglio 2021, 22:24

Prenderà il via martedì 20 luglio alle ore 19.00 nel parco del polo culturale Artèmisia di Tassignano la rassegna 'Letture e ri-letture di Dante e del mistero del Veltro' promossa dal Comune in collaborazione con Regione Toscana in occasione dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta.In programma l'iniziativa 'Dantes...

sabato, 17 luglio 2021, 22:11

Il Movimento Cristiano Lavoratori associazione di promozione sociale, costituita dall’impegno esclusivamente di volontariato, ha rinnovato la sua dirigenza nelle cariche istituzionali.Dopo l’elezione del prof. Moreno Bruni alla Presidenza è stata costituita la squadra che affronterà questo mandato pieno di nuovi obiettivi e di conseguenti impegni, insieme a lui è stato...

venerdì, 16 luglio 2021, 19:06

Il segretario del circolo centro storico del Pd Roberto Panchieri ironizza sulla polemica innestata dall'opposizione in materia di sicurezza in centro: Devo dire in tutta sincerità che la polemica artificiosa sul tema della sicurezza cittadina contro l’Amministrazione Comunale messa in piedi da alcuni capigruppo dell’opposizione è noiosa e oltremodo stucchevole.

venerdì, 16 luglio 2021, 18:09

"Se ci fosse un campionato di "arrampicatura sugli specchi" - affermano Giovanni Minniti e Salvadore Bartolomei, rispettivamente Capogruppo in Consiglio comunale a Lucca e Commissario cittadino della Lega - Tambellini e la sua Giunta riuscirebbero, indubbiamente, a primeggiare."

venerdì, 16 luglio 2021, 16:11

Tempi rapidi e massimo impegno per la partenza dei cantieri: il Comune di Lucca tiene fede agli impegni presi in occasione della firma dell'accordo di programma con al regione Toscana. Parte, con effetto da domani, (sabato 17 luglio) l'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree necessarie...