Erica Mazzetti (FI): “Bosi era punto di riferimento per tutti noi”

Altre notizie brevi

domenica, 4 luglio 2021, 16:23

“Con Francesco Bosi la politica toscana e italiana perdono un protagonista indiscusso, una persona perbene, un politico dai saldi principi cristiani che ha animato la costruzione del centrodestra unito e che ha sempre mostrato straordinarie doti di umanità ed equilibrio”.

domenica, 4 luglio 2021, 13:07

Oggi Udc Toscana piange la scomparsa di un amico l’onorevole Francesco Bosi, parlamentare dell’Udc, consigliere regionale e sindaco del comune di Rio Marina. Bosi ha ricoperto in due governi Berlusconi anche il ruolo di sottosegretario dalla difesa.

domenica, 4 luglio 2021, 08:38

Il Canto degli alberi è una manifestazione che da anni si svolge presso il giardino botanico di Lucca, erede naturale di quell' "Estate Musicale Lucchese" che in passato ebbe modo di ospitare tanti illustri musicisti.

sabato, 3 luglio 2021, 12:45

"Totalmente inventata dalla Lega di Salvini la contrapposizione tra Pd e presidente del consiglio a Capannori". Esordisce, così, Guido Angelini, capogruppo consiliare del Pd di Capannori che non le manda certo a dire.

venerdì, 2 luglio 2021, 18:11

Confartigianato informa le imprese interessate che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” è stato istituito un fondo da 600 milioni per il 2021, finalizzato...

venerdì, 2 luglio 2021, 17:43

Sono quasi 200 le persone con disabilità motorie o sensoriali che potranno questa estate svolgere un'esperienza unica e indimenticabile: una gita sul catamarano accessibile a vela Elianto con veleggiate sulla costa verso Forte dei Marmi o in direzione del Parco di San Rossore, anche alla ricerca dei delfini presenti nelle...

venerdì, 2 luglio 2021, 17:32

In merito all'articolo a firma Petrini e Fantozzi riguardante la bocciatura da parte della maggioranza capannorese del piano PEBA (Piani per Eliminazione delle Barriere Architettoniche) intervengono altri due esponenti del circolo di Fratelli d'Italia Capannori. "Peccato che la maggioranza abbia perso, per l'ennesima volta, l'occasione di mettere in pratica quello...

venerdì, 2 luglio 2021, 12:43

Da oggi, fino al 31 dicembre 2021, è possibile presentare la domanda per l’assegno temporaneo, la nuova misura di sostegno ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF), cioè lavoratori autonomi, disoccupati, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione...

venerdì, 2 luglio 2021, 12:40

"Nel complimentarci con la giovane tennista di Bagni di Lucca Jasmine Paolini che ha ricevuto il pass per le Olimpiadi di Tokio - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - pensiamo che sia doveroso omaggiarla con le "Ali del Pegaso" il significativo riconoscimento che viene dato dal...

venerdì, 2 luglio 2021, 12:34

Terzo e ultimo appuntamento con gli incontri gratuiti, a distanza, dedicati alla 'Comunicazione Aumentativa e Alternativa': il 5 luglio, a partire dalle 16.30, si parlerà di questo progetto, che vuole far conoscere la comunicazione aumentativa e alternativa e gli inbook, che, ad oggi, sono uno dei metodi per compensare la...