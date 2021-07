“EstatecinemA” a Villa Bottini: agosto di prime visione ed anteprime

Proseguono fino al 12 settembre le proiezioni all’aperto di EstatecinemA nel parco di Villa Bottini. Nonostante i pochi titoli a disposizione dai mesi passati, la programmazione di luglio è stata caratterizzata da numerose prime visioni ed inediti per la sala, e i film in cartellone nel mese di agosto saranno per lo più anteprime e prime visioni in uscita nelle sale cinematografiche nelle prossime settimane. Tornano i film più richiesti con nuove serate, “Nomadland”, vincitore del Leone d’oro a Venezia 2020 e di numerosi Oscar, “The father”, premio Oscar per la grande interpretazione di Anthony Hopkins, “Un altro giro”, Oscar miglior film internazionale, “Il cattivo poeta”, ultimo film interpretato da Sergio Castellitto. Spazio al cinema al femminile con una serie di titoli imperdibili quali “Una donna promettente”, Oscar miglior sceneggiatura originale, “I profumi di Madame Walberg”, delicata commedia francese con Emmanuelle Devos, “Maledetta primavera”, prima visione italiana, commedia diretta da Elisa Amoruso, e in anteprima “La ragazza del braccialetto”, vincitore ai premi Cesar. Spazio ai più piccoli con il consueto appuntamento del mercoledì e ulteriori serate che danno spazio ai numerosi film family. Tornano “Crudelia”, “Croods 2”, “Raya e l’ultimo drago”, “Spirit – il ribelle” e si aggiungono in prima visione “Jungle cruise” e l’anteprima di “Me contro te – il mistero della scuola incantata”. Due serate dedicate alla lingua originale con sottotitoli in italiano, il 2 agosto con Jungle Cruise, in uscita mondiale in questi giorni, e il 23 agosto “Fast & furious 9”. Tra le altre anteprime in programma, dalla Festa di Roma il drammatico “Supernova”, con Stanley Tucci e Colin Firth, dal Festival di Cannes il documentario di Marco Bellocchio “Marx può aspettare”, a Ferragosto la commedia “Come un gatto in tangenziale 2 – ritorno a Coccia di morto” e l’opera prima di Viggo Mortensen “Falling”. Un programma ricco di esclusive per un mese, agosto, che segna l’uscita dei primi blockbuster post pandemia. E dal 6 agosto EstatecinemA è ancora più sicuro, con l’introduzione del green pass per gli over 12 anni, che consentirà di accedere all’interno delle sale cinematografiche, all’aperto e al chiuso, con l’esibizione di passaporto vaccinale, innalzando ulteriormente la sicurezza degli ambienti di spettacolo.

Intanto da lunedì 2 a giovedì 5 agosto, 4 giorni di grandi prime visioni nei cinema cittadini dove, in aggiunta ai film in programma ad EstatecinemA, Jungle Cruise in versione originale, Crudelia e Raya e l’ultimo drago, sono in programma le anteprime (tutti i giorni) di “Fast & furious 9”, al cinema Moderno, e di “Suicide squad – missione suicida”, al cinema Astra, dove è proposto anche in lingua originale.

Si raccomanda di acquistare i biglietti online, riducendo così le tempistiche per l’ingresso in sala, con posti numerati e nessun sovrapprezzo. Tutte le info e i dettagli sul sito www.luccacinema.it e sui social Facebook e Instagram Luccacinema.

