Gli uffici della Provincia di Lucca chiusi lunedì 12 luglio per il santo patrono

Altre notizie brevi

venerdì, 9 luglio 2021, 21:37

"Clamorosa marcia indietro dell'amministrazione comunale sul progetto Coima-Fondazione Cassa di Risparmio per quanto riguarda i parcheggi e la parte sud . Impedita la privatizzazione e la svendita della ex manifattura. Ora si apre un nuovo scenario per avviare: la raccolta di firme per avviare il processo partecipativo".

venerdì, 9 luglio 2021, 15:06

Un’importante giornata quella dello scorso martedì 6 luglio presso la Fondazione Campus di Lucca, che ha visto la consegna dei diplomi di laurea in presenza per gli studenti che hanno concluso il loro percorso di studi al Campus.

venerdì, 9 luglio 2021, 15:04

"La decisione del candidato non può essere imposta dal Pd, facciamo le primarie!" Domenico Capezzoli, coordinatore provinciale di Italia dei Valori è fermo sulla posizione.

venerdì, 9 luglio 2021, 14:54

Dal 14 luglio al 1 agosto ALDES presenta nel comune di Capannori, Tempi Moderni - La commedia rivista: II edizione di una rassegna di teatro, musica e danza, per adulti e bambini di qualsiasi età, colore, religione o classe sociale, dall'impronta comica ma che stimola riflessioni ispirandosi a Chaplin, omaggiato...

venerdì, 9 luglio 2021, 11:50

Mercoledì 14 luglio 2021, alle 18, presso il Ristoro delle Mura - Casermetta San Salvatore - Mura Urbane, il Centro Chiavi d’Oro di Lucca invita i soci e gli amici dell’Associazione allo spettacolo musicale di Giulio D’Agnello “Parole e musica del secolo scorso… e non solo”: un’occasione imperdibile per tornare...

venerdì, 9 luglio 2021, 11:37

Dopo anni di problematiche che interessavano la circonvallazione di Altopascio, l'amministrazione guidata da Sara D'Ambrosio è riuscita a disincagliare il destino della viabilità che interessava una parte della piana di Lucca.

venerdì, 9 luglio 2021, 08:37

Iscrizioni Aperte al Concorso Canoro Nazionale Baby Voice - Musical Festival. Selezioni in Lucchesia. L'unico Festival per bambini che offre la possibilità di esibirsi all'Ariston di Sanremo.

venerdì, 9 luglio 2021, 08:31

L'associazione Artespressa, in collaborazione con Artespressa Caffè - Bistrot, è lieta di ospitare per il secondo anno consecutivo la serie di incontri a base di psicologia ''Sinapsi'' condotta da Antonio Amatulli, psicologo orientato alle Soluzioni. Biografia di Antonio AmatulliClasse '82, con il pallino della musica Rock e con tutto ciò...

giovedì, 8 luglio 2021, 18:00

Appuntamento con i giovani a Lucca: cercasi bambini da sei anni a 11 per laboratori creativi in occasione de 'I Fossi dell'arte' in piazza San Francesco il giorno 17 luglio dalle ore 16.

giovedì, 8 luglio 2021, 16:57

Maxischermo a Villa Bottini, dove i cittadini lucchesi potranno seguire insieme, domenica prossima 11 luglio, l'impresa della nazionale di calcio italiana nella partita finale del campionato Euro 2020.