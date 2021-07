Gli uffici di Sistema Ambiente e le stazioni ecologiche chiusi in occasione della festa del santo patrono

Altre notizie brevi

giovedì, 8 luglio 2021, 18:00

Appuntamento con i giovani a Lucca: cercasi bambini da sei anni a 11 per laboratori creativi in occasione de 'I Fossi dell'arte' in piazza San Francesco il giorno 17 luglio dalle ore 16.

giovedì, 8 luglio 2021, 16:57

Maxischermo a Villa Bottini, dove i cittadini lucchesi potranno seguire insieme, domenica prossima 11 luglio, l'impresa della nazionale di calcio italiana nella partita finale del campionato Euro 2020.

giovedì, 8 luglio 2021, 16:56

Appuntamento sabato 10 luglio ore 11 a Lucca in Piazza San Michele, con il Flash mob #NONCOMEPRIMA, organizzato da LAV Lucca per ripensare il nostro rapporto con animali e ambiente, evitando gli errori del passato, a cominciare dalle 6 proposte di cambiamento del Manifesto “Non torniamo come prima” promosso dall’associazione: www.lav.it/manifesto.

giovedì, 8 luglio 2021, 16:40

“Paesaggio estivo” è il programma pensato da Sentiment of Beauty ODV in collaborazione con MIUR e ANISA per il Liceo Scientifico del Polo "E. Fermi, G. Giorgi" di Lucca, coordinato dal Prof. Massimo Malatesta e supportato dal dirigente scolastico Prof.

giovedì, 8 luglio 2021, 15:44

Nei giorni scorsi si è chiuso il bando di ammissione al nuovo ciclo di dottorato di ricerca della Scuola IMT, il XXXVII. Ben settecento sono le domande e quindi i candidati che concorreranno per l'assegnazione delle trentanove borse di studio previste l'anno accademico 2021/20221, sei in più rispetto al precedente.

giovedì, 8 luglio 2021, 15:36

Venerdì 9 luglio alle ore 18.00 nel parco del polo culturale di Tassignano sarà presentato il libro di Ilide Carmignani "Storia di Luis Sepulveda e del suo gatto Zorba" (Salani Editore) con il coordinamento di Dea Merlini.

giovedì, 8 luglio 2021, 15:33

Prosegue la lunga estate amaranto del Tau Calcio. Anche il Tau Futsal, nuova realtà made in Altopascio dedicata al calcio a 5, apre le sue porte per gli Open day.

giovedì, 8 luglio 2021, 15:32

"Nelle scorse ore in via dell'Ave Maria a Lammari un furgone che trasportava inerti, complice pure la velocità sostenuta, ha avuto un incidente. I dossi alti hanno fatto da trampolino facendo andare il mezzo sul cordolo e travolgendo un segnale stradale - E se in quel momento si fosse trovata...

giovedì, 8 luglio 2021, 15:30

Sabato 10 luglio 2021, alle 17.30, presso la Casermetta San Regolo, sopra l'Orto Botanico di Lucca, si svolgerà la presentazione libro ROSE TE', PATRIMONIO DI DOMANI. Interviene l'autrice Nicoletta Campanella, introduce e modera Consuelo Messeri, Presidente A.Di.P.A.

giovedì, 8 luglio 2021, 15:28

"Occorre lavorare alla costruzione di una coalizione di centrosinistra larga e plurale e aprire un confronto concreto con i Cinque Stelle oltre alla maggioranza che sostiene l'amministrazione Tambellini". Lo dichiara Sinistra con in merito all'avvicinarsi delle prossime elezioni comunali per scegliere il candidato sindaco.