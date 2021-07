Guglielmo Franchi: "L'ex manifattura dovrebbe essere considerato non un corpo a sé stante della città, da sistemare separatamente, ma un punto di rilancio dell'intera città"

martedì, 13 luglio 2021, 23:52

Un lettore, Guglielmo Franchi, abitante, tra l'altro in pieno centro storico, interviene con una breve considerazione sull'argomento del giorno ossia la ristrutturazione della ex manifattura tabacchi: "Egr. direttore sulla ex manifattura tabacchi vorrei esprimere in qualità di semplice cittadino la mia opinione. L'intero complesso dovrebbe essere considerato non un corpo a sé stante della città, da sistemare separatamente, ma dovrebbe essere considerato un punto di rilancio dell'intera città. Se vogliamo far si che a Lucca si torni a vivere, come io penso e spero, non è sufficiente costruire abitazioni più o meno di lusso, che poi resteranno vuote ed inoccupate poiché non ce ne sono che possano attrarre per vivere in città. E' necessario invece favorire il parcheggio delle auto per facilitare l'ingresso in città, togliendo in sostanza il traffico e l'inquinamento che a Lucca per le sue dimensioni sono a livello insopportabile. Contemporaneamente la stessa operazione andrebbe fatta verso porta S.Iacopo, oggi fortemente degradata, usando le prerogative del comune per far si che si possa arrivare alla costruzione di altri parcheggi. Altra cosa molto importante da fare sarebbe quella di poter avere in città un distaccamento dell'università di Pisa che attirerebbe studenti dalla Garfagnana e zone limitrofe che ravviverebbero una città addormentata. Si dice che Pisa non abbia interesse a trasferire qualche facoltà della sua università a Lucca, ma tra due province limitrofe non c'è solo l'"interesse", altrimenti cerchiamo di trovarlo questo interesse".