'I fossi dell'arte': cercasi artisti per esporre

Altre notizie brevi

lunedì, 26 luglio 2021, 22:19

"Il movimento nazionale - dichiara Emiliano Mari, coordinatore centro Italia del movimento la Rete dei Patrioti - esprime solidarietà al consigliere comunale del comune di Porcari, Massimo Della Nina il quale sta subendo una gogna mediatica solamente per aver avuto il coraggio di scrivere ciò che la maggior parte degli...

lunedì, 26 luglio 2021, 17:30

La Sezione Lega di Altopascio, a nome di tutti gli iscritti e militanti, esprime le più vive congratulazioni al commissario Simone Marconi e a sua moglie Laura per la nascita di Agata. Alla piccola neonata e ai due neo genitori i nostri più sinceri auguri di tanta tanta felicità.

lunedì, 26 luglio 2021, 17:22

Non bisogna andare al pronto soccorso degli ospedali per farsi fare il tampone. Dopo alcuni episodi che verificatisi nei giorni scorsi, quando si sono presentati ai pre-triage persone che avevano avuto contatti con casi positivi al Covid per richiedere un tampone, l'Asl lancia un appello a non mettere a repentaglio...

lunedì, 26 luglio 2021, 14:29

Temporali forti previsti per oggi 26 luglio nelle aree interne centro orientali della Toscana, mentre domani 28 luglio, da mezzanotte fino alle 18, i rovesci e i temporali sparsi si concentreranno sulle zone di nord ovest dove potranno localmente risultare forti, in particolare in Lunigiana, Garfagnana, Valle del Serchio e Versilia.

lunedì, 26 luglio 2021, 14:28

Finalmente torna a Nozzano Castello la stagione di concerti Musica all'ombra della Rocca, con un programma ricco e vario di appuntamenti concentrati dal 30 luglio all’8 agosto. Si inizia proprio venerdì prossimo 30 luglio con Progetto in La Minore, musiche di Fabrizio De Andrè, domenica 1 agosto Lara Leonardi Quartet,...

lunedì, 26 luglio 2021, 14:00

''Un DPCM non può imporre l'obbligo della vaccinazione dato che, secondo l'articolo 30 della Costituzione, i minori sono sotto la cura e l'educazione dei genitori – dichiara l'associazione – ed è altrettanto inutile dire quanto sia inaccettabile imporre una sorta di obbligatorietà vaccinale creando, inevitabilmente, una discriminazione fra gli stessi studenti.

lunedì, 26 luglio 2021, 12:18

Sabato 31 luglio, alle 17.30, presso la Casermetta San Regolo, sopra l'Orto Botanico di Lucca, si svolgerà la conferenza dal titolo: 'Il giardino delle Ortensie - Il metodo e il suo valore sociale. Interviene Interviene Gianfranco Baraghini, Socio A.Di.P.A Emilia. Romagna e Autore del primo Manuale della qualità

lunedì, 26 luglio 2021, 08:23

Dopo gli importanti appuntamenti del fine settimana, con gli incontri con l'associazione UIKI per parlare della resistenza del popolo curdo e col portale DinamoPress per una stimolante e partecipatissima riflessione collettiva sul G8 di Genova a vent'anni di distanza, senza dimenticare la Terza edizione della Pastasciuttata Antifascista dedicata ai compagni...

domenica, 25 luglio 2021, 13:20

Giovedì 29 luglio, i soci del “Centro Chiavi d’Oro” hanno organizzato un Tombolone gigante con ricchi premi per tutti.

sabato, 24 luglio 2021, 19:48

Un grave incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi poco prima delle ore 18 in via di Sottomonte a Massa Macinaia, nel comune di Capannori, dove una motocicletta ed un'autovettura si sono scontrate violentemente. Nell'impatto il motociclista ha avuto la peggio.