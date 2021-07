Il Pd di Altopascio tira un sospiro di sollievo: ''Ci auguriamo di continuare su questa strada''

Altre notizie brevi

venerdì, 9 luglio 2021, 21:37

"Clamorosa marcia indietro dell'amministrazione comunale sul progetto Coima-Fondazione Cassa di Risparmio per quanto riguarda i parcheggi e la parte sud . Impedita la privatizzazione e la svendita della ex manifattura. Ora si apre un nuovo scenario per avviare: la raccolta di firme per avviare il processo partecipativo".

venerdì, 9 luglio 2021, 11:50

Mercoledì 14 luglio 2021, alle 18, presso il Ristoro delle Mura - Casermetta San Salvatore - Mura Urbane, il Centro Chiavi d’Oro di Lucca invita i soci e gli amici dell’Associazione allo spettacolo musicale di Giulio D’Agnello “Parole e musica del secolo scorso… e non solo”: un’occasione imperdibile per tornare...

venerdì, 9 luglio 2021, 08:37

Iscrizioni Aperte al Concorso Canoro Nazionale Baby Voice - Musical Festival. Selezioni in Lucchesia. L'unico Festival per bambini che offre la possibilità di esibirsi all'Ariston di Sanremo.

venerdì, 9 luglio 2021, 08:31

L'associazione Artespressa, in collaborazione con Artespressa Caffè - Bistrot, è lieta di ospitare per il secondo anno consecutivo la serie di incontri a base di psicologia ''Sinapsi'' condotta da Antonio Amatulli, psicologo orientato alle Soluzioni. Biografia di Antonio AmatulliClasse '82, con il pallino della musica Rock e con tutto ciò...

giovedì, 8 luglio 2021, 18:00

Appuntamento con i giovani a Lucca: cercasi bambini da sei anni a 11 per laboratori creativi in occasione de 'I Fossi dell'arte' in piazza San Francesco il giorno 17 luglio dalle ore 16.

giovedì, 8 luglio 2021, 16:57

Maxischermo a Villa Bottini, dove i cittadini lucchesi potranno seguire insieme, domenica prossima 11 luglio, l'impresa della nazionale di calcio italiana nella partita finale del campionato Euro 2020.

giovedì, 8 luglio 2021, 16:56

Appuntamento sabato 10 luglio ore 11 a Lucca in Piazza San Michele, con il Flash mob #NONCOMEPRIMA, organizzato da LAV Lucca per ripensare il nostro rapporto con animali e ambiente, evitando gli errori del passato, a cominciare dalle 6 proposte di cambiamento del Manifesto “Non torniamo come prima” promosso dall’associazione: www.lav.it/manifesto.

giovedì, 8 luglio 2021, 16:40

“Paesaggio estivo” è il programma pensato da Sentiment of Beauty ODV in collaborazione con MIUR e ANISA per il Liceo Scientifico del Polo "E. Fermi, G. Giorgi" di Lucca, coordinato dal Prof. Massimo Malatesta e supportato dal dirigente scolastico Prof.

giovedì, 8 luglio 2021, 15:44

Nei giorni scorsi si è chiuso il bando di ammissione al nuovo ciclo di dottorato di ricerca della Scuola IMT, il XXXVII. Ben settecento sono le domande e quindi i candidati che concorreranno per l'assegnazione delle trentanove borse di studio previste l'anno accademico 2021/20221, sei in più rispetto al precedente.

giovedì, 8 luglio 2021, 15:36

Venerdì 9 luglio alle ore 18.00 nel parco del polo culturale di Tassignano sarà presentato il libro di Ilide Carmignani "Storia di Luis Sepulveda e del suo gatto Zorba" (Salani Editore) con il coordinamento di Dea Merlini.