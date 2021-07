Iniziative alla 'Casa del Popolo' nel fine settimana

Altre notizie brevi

giovedì, 22 luglio 2021, 17:21

Nel mese di giugno si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine Architetti PPC di Lucca che sarà in carica per il mandato 2021-2025, con l’impegno a lavorare assieme per recuperare la centralità del ruolo dell’architettura e dell’architetto nella società, e con la volontà di offrire supporto ai colleghi nella complessità...

giovedì, 22 luglio 2021, 11:38

È stato proclamato uno sciopero di 24 ore dalle 8 di venerdì 30 luglio, indetto dall’Associazione sindacale Fisi (Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali) e indirizzato a tutti i dipendenti dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, comparto e dirigenza, tutti i profili.L’Azienda si scusa anticipatamente con i propri utenti per eventuali disagi nell’erogazione...

mercoledì, 21 luglio 2021, 23:04

A ognuno il suo… Le camere penali del distretto della Toscana esprimono fermamente la doverosa solidarietà ai colleghi che hanno sostenuto la difesa degli studenti americani condannati per la morte del carabiniere Cerciello Rega perché la sentenza della Corte d'Assise di Roma ha tracimato gli argini del giudizio tecnico, spingendosi...

mercoledì, 21 luglio 2021, 16:22

Ritorna il Festival Lucca Jazz Donna per la sua 17esima edizione. Questo importantissimo festival nasce da una idea di Giampiero Giusti, festival che nella nostra città si è dimostrato precursore dei suoi tempi per l’attenzione dedicata al talento femminile nel Jazz, e che, dopo 17 anni, si conferma ancora come...

mercoledì, 21 luglio 2021, 15:48

Piero Pelu' arriva a Capannori per la rassegna ..Ma la notte si! ( promossa dal Comune e organizzata da LEG Live Emotion Group) e sabato porterà sul palco il suo 'Gigante Live".

mercoledì, 21 luglio 2021, 15:36

Sarà presentata giovedì 22 luglio in Palazzo Strozzi Sacrati Lucca Biennale Cartasia, festival di arte, design e architettura in carta che si svolge a Lucca.

mercoledì, 21 luglio 2021, 15:11

Iscrizioni per nuovi appuntamenti con iniziative culturali e artistiche dei Fossi dell'arte in programma il giorno 21 agosto e il 18 settembre.

mercoledì, 21 luglio 2021, 14:01

L’associazione no profit “Premio Carlo Pucci”, che ha come oggetto sociale la promozione di iniziative su temi inerenti la qualità architettonica, urbana e ambientale, ha programmato in collaborazione con l’Ordine Architetti P.P.C. di Lucca e con il Patrocinio, tra gli altri, del Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.

mercoledì, 21 luglio 2021, 13:54

Montemagni (Lega): “Attese estenuanti per molte prestazioni sanitarie: l’Asl stanzia oltre 600 mila euro da destinare alle strutture private, ma a Lucca arrivano solo le briciole. Nostra interrogazione per chiarire i termini della questione”“Se possibile - afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega - la pandemia ha fatto...

mercoledì, 21 luglio 2021, 13:37

Aperto il bando per la sesta edizione del “Premio Rotary Puccini Ricerca”, riconoscimento promosso dal Rotary Club di Lucca e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, d’intesa col Centro studi Giacomo Puccini e assegnato allo studioso che presenti il migliore progetto di ricerca di argomento pucciniano.