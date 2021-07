'La Biblioteca a casa, la casa in biblioteca' - Ultimo appuntamento con la comunicazione aumentativa e alternativa

Altre notizie brevi

venerdì, 2 luglio 2021, 18:11

Confartigianato informa le imprese interessate che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” è stato istituito un fondo da 600 milioni per il 2021, finalizzato...

venerdì, 2 luglio 2021, 17:32

In merito all'articolo a firma Petrini e Fantozzi riguardante la bocciatura da parte della maggioranza capannorese del piano PEBA (Piani per Eliminazione delle Barriere Architettoniche) intervengono altri due esponenti del circolo di Fratelli d'Italia Capannori. "Peccato che la maggioranza abbia perso, per l'ennesima volta, l'occasione di mettere in pratica quello...

venerdì, 2 luglio 2021, 12:43

Da oggi, fino al 31 dicembre 2021, è possibile presentare la domanda per l’assegno temporaneo, la nuova misura di sostegno ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF), cioè lavoratori autonomi, disoccupati, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione...

venerdì, 2 luglio 2021, 12:40

"Nel complimentarci con la giovane tennista di Bagni di Lucca Jasmine Paolini che ha ricevuto il pass per le Olimpiadi di Tokio - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - pensiamo che sia doveroso omaggiarla con le "Ali del Pegaso" il significativo riconoscimento che viene dato dal...

giovedì, 1 luglio 2021, 18:40

Parte la campagna di raccolta firme della Lega per i referendum giustizia anche in provincia di Lucca.Appuntamento dal 2 al 4 Luglio con oltre 10 gazebo in altrettante piazze e in tutti i municipi. Da domani i lucchesi potranno firmare ed essere protagonisti di una grande riforma della Giustizia.

giovedì, 1 luglio 2021, 17:59

Sabato 17 luglio ritornano nel centro storico di Lucca 'I fossi dell'arte', esposizioni artistiche e culturali per fare conoscere una parte della città poco conosciuta. Promotore Fabrizio Barsotti, pittore lucchese con il sostegno di Arci Lucca e Versilia, il Collettivo Vivi i fossi con Elisabetta Tuccimei, Giuditta Pieroni e il...

giovedì, 1 luglio 2021, 13:55

È disponibile da oggi sul sito dell’Inps il servizio online per la presentazione della domanda per l’ISCRO, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dalla legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) in favore degli iscritti alla Gestione Separata che esercitano per professione...

giovedì, 1 luglio 2021, 13:53

Piogge in arrivo oggi, giovedì, sulle zone appenniniche della Toscana, che dal pomeriggio di domani, venerdì, diventeranno temporali forti con possibilità di locali grandinate e colpi di vento.

mercoledì, 30 giugno 2021, 21:28

«Con Marcello Petrozziello - scrive l'avv. Giovanni Del Carlo, amministratore unico del Teatro del Giglio - se ne va un professionista conosciuto e apprezzato, per noi lucchesi un vero, insindacabile punto di riferimento nel campo della comunicazione.

mercoledì, 30 giugno 2021, 21:23

Il 3 luglio, in occasione della giornata nazionale contro la plastica monouso, il centro ricerca rifiuti zero di Capannori e Zero Waste Italy in collaborazione con l'azienda Qwarzo, promuovono un apericena senza plastica. L'iniziativa è a ingresso gratuito e proprio nella data stabilita entra in vigore il bando Eu.