La via del Campaccio tornerà percorribile da tutti a piedi e in bicicletta

Altre notizie brevi

mercoledì, 28 luglio 2021, 12:22

Mercoledì 4 agosto inizierà la consegna dei tesserini per la stagione venatoria 2021-2022. La consegna sarà effettuata dall'Ufficio Suap situato nella sede comunale di piazza Aldo Moro dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30.

mercoledì, 28 luglio 2021, 12:22

Prosegue l'impegno dell'amministrazione comunale per fornire risposte all'emergenza abitativa.

mercoledì, 28 luglio 2021, 12:12

Al via le iscrizioni per gli artisti interessati a partecipare il 21 agosto e il 18 settembre a 'I fossi dell'arte' in centro storico a Lucca. Per informazioni telefonare al numero 3937498290 Fabrizio Barsotti, pittore lucchese, da sempre impegnato per valorizzare una parte della città poco conosciuta.

martedì, 27 luglio 2021, 22:26

Proseguono fino al 12 settembre le proiezioni all’aperto di EstatecinemA nel parco di Villa Bottini. Nonostante i pochi titoli a disposizione dai mesi passati, la programmazione di luglio è stata caratterizzata da numerose prime visioni ed inediti per la sala, e i film in cartellone nel mese di agosto saranno...

martedì, 27 luglio 2021, 17:55

Sinistra Con condanna Della Nina per le frasi di solidarietà al sindaco leghista che ha ucciso un pregiudicato marocchino: Il sonno della ragione genera mostri. E' davvero così. Le posizioni espresse dall'esponente della Lista "La Porcari che vogliamo", sostenuta dai partiti del centrodestra, Massimo Della Nina, sono semplicemente agghiaccianti, disumane,...

martedì, 27 luglio 2021, 15:38

Il presidente, i componenti gli organi sociali e il personale della Fondazione Banca del Monte di Lucca esprimono cordoglio e vicinanza alla famiglia per la scomparsa di Aldo Chelini.

martedì, 27 luglio 2021, 15:38

Lorenzo Fontana è un giovane ingegnere lucchese, ma anche un promettente scrittore di romanzi. La sua ultima opera è "Tarquinio Prisco l'etrusco, il quinto re", scritto a sei mani anche con Franco Forte e Andrea Tortoreto, e da poche settimane edito da Oscar Bestsellers di Mondadori nella saga "I sette...

lunedì, 26 luglio 2021, 22:19

"Il movimento nazionale - dichiara Emiliano Mari, coordinatore centro Italia del movimento la Rete dei Patrioti - esprime solidarietà al consigliere comunale del comune di Porcari, Massimo Della Nina il quale sta subendo una gogna mediatica solamente per aver avuto il coraggio di scrivere ciò che la maggior parte degli...

lunedì, 26 luglio 2021, 17:30

La Sezione Lega di Altopascio, a nome di tutti gli iscritti e militanti, esprime le più vive congratulazioni al commissario Simone Marconi e a sua moglie Laura per la nascita di Agata. Alla piccola neonata e ai due neo genitori i nostri più sinceri auguri di tanta tanta felicità.

lunedì, 26 luglio 2021, 17:22

Non bisogna andare al pronto soccorso degli ospedali per farsi fare il tampone. Dopo alcuni episodi che verificatisi nei giorni scorsi, quando si sono presentati ai pre-triage persone che avevano avuto contatti con casi positivi al Covid per richiedere un tampone, l'Asl lancia un appello a non mettere a repentaglio...