Mari (La Rete dei Patrioti): "Solidarietà a Massimo Della Nina che ha avuto il coraggio di dire ciò che la maggior parte degli italiani pensa"

Altre notizie brevi

lunedì, 26 luglio 2021, 17:30

La Sezione Lega di Altopascio, a nome di tutti gli iscritti e militanti, esprime le più vive congratulazioni al commissario Simone Marconi e a sua moglie Laura per la nascita di Agata. Alla piccola neonata e ai due neo genitori i nostri più sinceri auguri di tanta tanta felicità.

lunedì, 26 luglio 2021, 17:22

Non bisogna andare al pronto soccorso degli ospedali per farsi fare il tampone. Dopo alcuni episodi che verificatisi nei giorni scorsi, quando si sono presentati ai pre-triage persone che avevano avuto contatti con casi positivi al Covid per richiedere un tampone, l'Asl lancia un appello a non mettere a repentaglio...

lunedì, 26 luglio 2021, 14:29

Temporali forti previsti per oggi 26 luglio nelle aree interne centro orientali della Toscana, mentre domani 28 luglio, da mezzanotte fino alle 18, i rovesci e i temporali sparsi si concentreranno sulle zone di nord ovest dove potranno localmente risultare forti, in particolare in Lunigiana, Garfagnana, Valle del Serchio e Versilia.

lunedì, 26 luglio 2021, 14:28

Finalmente torna a Nozzano Castello la stagione di concerti Musica all'ombra della Rocca, con un programma ricco e vario di appuntamenti concentrati dal 30 luglio all’8 agosto. Si inizia proprio venerdì prossimo 30 luglio con Progetto in La Minore, musiche di Fabrizio De Andrè, domenica 1 agosto Lara Leonardi Quartet,...

lunedì, 26 luglio 2021, 14:00

''Un DPCM non può imporre l'obbligo della vaccinazione dato che, secondo l'articolo 30 della Costituzione, i minori sono sotto la cura e l'educazione dei genitori – dichiara l'associazione – ed è altrettanto inutile dire quanto sia inaccettabile imporre una sorta di obbligatorietà vaccinale creando, inevitabilmente, una discriminazione fra gli stessi studenti.

lunedì, 26 luglio 2021, 12:18

Sabato 31 luglio, alle 17.30, presso la Casermetta San Regolo, sopra l'Orto Botanico di Lucca, si svolgerà la conferenza dal titolo: 'Il giardino delle Ortensie - Il metodo e il suo valore sociale. Interviene Interviene Gianfranco Baraghini, Socio A.Di.P.A Emilia. Romagna e Autore del primo Manuale della qualità

lunedì, 26 luglio 2021, 10:43

Cercasi artisti, pittori, scultori, fotografi o altre espressioni artistiche per partecipare a 'I fossi dell'arte'. Nel centro storico di Lucca, prossimi appuntamenti il 21 agosto, e 18 settembre per promuovere una parte della città poco conosciuta, come via del Fosso e piazza San Francesco con esposizioni artistiche.

lunedì, 26 luglio 2021, 08:23

Dopo gli importanti appuntamenti del fine settimana, con gli incontri con l'associazione UIKI per parlare della resistenza del popolo curdo e col portale DinamoPress per una stimolante e partecipatissima riflessione collettiva sul G8 di Genova a vent'anni di distanza, senza dimenticare la Terza edizione della Pastasciuttata Antifascista dedicata ai compagni...

domenica, 25 luglio 2021, 13:20

Giovedì 29 luglio, i soci del “Centro Chiavi d’Oro” hanno organizzato un Tombolone gigante con ricchi premi per tutti.

sabato, 24 luglio 2021, 19:48

Un grave incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi poco prima delle ore 18 in via di Sottomonte a Massa Macinaia, nel comune di Capannori, dove una motocicletta ed un'autovettura si sono scontrate violentemente. Nell'impatto il motociclista ha avuto la peggio.