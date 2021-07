Michele Sarti Magi: "Ddl Zan? Esiste la società della tolleranza, del rispetto collettivo e del progresso"

domenica, 11 luglio 2021, 11:14

Michele Sarti Magi esprime una propria opinione sulla manifestazione contro il ddl Zan che si è svolta venerdì sera in piazza Napoleone.

"Erano in cento e da tutta la regione contro il ddl Zan - si legge nella nota - lo hanno definito 'un patetico teatrino', una legge che metterà il bavaglio a chiunque non sarà d'accordo con questa nuova visione distorta delle leggi naturali, attacando la società eterosessuale'. Ma la frase più assurda è stata che 'essere favorevole al ddl Zan significa far parte del marcio di questo sistema e andare contro le leggi di Dio' Siamo arrivati davvero a questo punto?".

" Se nella maggior parte dei paesi europei c'è una volontà comune a prescindere dal colore politico - continua Michele Sarti Magi - in Italia c'è chi ancora non ne vuol sentire parlare. Ritengo politicamente e socialmente pericoloso continuare ad usare le bugie, il terrore e la fantasia nel dibattito pubblico. Non occorrono grandi sforzi: basterebbe prendere in mano la legge, leggerla e capirla".

"Scoprirete che non è assolutamente vera la bufala secondo cui 'il ddl Zan toglie la libertà di opinione' - continua - e non è vero nemmeno l'indottrinamento dei bambini e che il disegno di legge attaca la società etero. Ma quando mai?".

"Significa far partedel marcio di questo mondo voler tutelare i disabili dal grande odio, che ancora oggi subiscono?- si interroga Sarti Magi - Significa andare contro le leggi di Dio tutelare le donne dalle tante discriminazioni che ancora oggi patiscono? Significa avere una legge distorta delle leggi naturali, condannare un'aggressione a due ragazzi e ragazze che si baciano?"

Il ddl Zan è un disegno di legge per "la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni e della violenza per motivi fondati sul sesso,, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità".

"E' un testo che comprende tutti - conclude la nota - vengono tutelati tutti: etero, gay, trans, donne, uomini, disabili. Cosa c'entra la società etero?"