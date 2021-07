Psi: "Italo Galligani, grande socialista e uomo valoroso"

sabato, 10 luglio 2021, 12:52

Il cordoglio della federazione provinciale del Partito Socialista di Lucca a seguito del decesso del proprio compagno socialista, avvocato Italo Galligani.



"Esprimiamo il nostro immenso dolore - si legge nella nota del partito - per la perdita di questo uomo valoroso che per tutta la sua esistenza ha sempre lavorato politicamente per la riscossa del socialismo. Italo è sempre stato un grande socialista ed ha da sempre operato politicamente in tutta la Garfagnana ed in particolare nel suo comune di residenza, Castelnuovo Garfagnana. E' sempre stato un grande dirigente politico a cui i compagni si rivolgevano per avere un suo importante consiglio. Ma a noi socialisti piace ricordarlo anche come semplice compagno di base che andava sempre a distribuire il giornale socialista l'Avanti! Non ha mai perso un appuntamento con questo rito. In questo modo aveva sempre un contatto con gli iscritti e simpatizzanti del PSI e con tutto il popolo garfagnino. Alla sua famiglia le nostre condoglianze più sincere".