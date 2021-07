Sinistra con: "Con i fondi Pinqua Lucca più bella, con maggiore coesione sociale, nuovi servizi, valorizzazione ambientale"

sabato, 24 luglio 2021, 15:52

L'associazione "Sinistra con" interviene sui finanziamenti ottenuti dall'amministrazione Tambellini dal bando Pinqua: "Il finanziamento da parte del Ministero delle Infrastrutture per trenta milioni di euro di diciotto studi di fattibilità presentati dal Comune di Lucca nell’ambito del programma Pinqua - commenta - è davvero un’ottima notizia. Riqualificazione di immobili in stato di degrado da anni con il massimo impiego di tecnologie sostenibili e per il risparmio energetico, recupero alla fruizione collettiva e valorizzazione di piazze, impianti sportivi, marciapiedi ed edifici pubblici, tanti nuovi alloggi popolari e per la transizione abitativa con spazi e servizi per favorire la coesione sociale tra i condomini ed i quartieri interessati, parcheggi, piste ciclabili e sottopasso ferroviario, interventi di forte valorizzazione del Parco Fluviale, realizzazione del terminal bus alla stazione, spazi dedicati ai giovani, casa rifugio per donne e bambini. Lucca diventerà più bella, con più coesione sociale ed una ancora migliore qualità della vita, con nuovi e qualificati servizi sociali e culturali, nuove scelte di rigenerazione urbana e di tutela e valorizzazione ambientale. Il lavoro condotto con impegno e competenza per mesi dall’Amministrazione Tambellini ha portato ad un grande risultato non solo per le aree interessate ma per l’intera città. E’ molto importante che dopo gli interventi realizzati con i cosiddetti “quartieri social” a S. Vito, Sant’Anna e S. Concordio siano adesso finanziati importanti progetti oltre che in aree in prossimità del centro storico, anche a Ponte a Moriano e Saltocchio e lungo il Serchio. Adesso occorre mettersi subito al lavoro per definire progetti esecutivi di alta qualità costruiti con il massimo coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni delle aree interessate. “Sinistra con” è impegnata a lavorare in questo senso sia a livello istituzionale che come soggetto politico presente sul territorio".