Sinistra Con condanna Della Nina per le frasi di solidarietà al sindaco leghista che ha ucciso un pregiudicato marocchino

martedì, 27 luglio 2021, 17:55

Sinistra Con condanna Della Nina per le frasi di solidarietà al sindaco leghista che ha ucciso un pregiudicato marocchino: Il sonno della ragione genera mostri. E' davvero così. Le posizioni espresse dall'esponente della Lista "La Porcari che vogliamo", sostenuta dai partiti del centrodestra, Massimo Della Nina, sono semplicemente agghiaccianti, disumane, fuori da ogni contesto di civiltà giuridica e non solo giuridica. Sono il risultato perverso della china presa dal sovranismo, tutto teso a fomentare paure e razzismo pur di deviare l'attenzione dalle colpe di un sistema economico malato e ingiusto. E questi sono i risultati. Che non vorremmo nemmeno commentare, perché li giudichiamo semplicemente orribili. A Voghera un essere umano ha perso la vita. E questa deve essere per tutti una tragedia, di qualunque nazionalità fosse la persona assassinata. Perché la vita umana è un valore non negoziabile. In uno stato di diritto nessuno può essere giustiziato in strada dal primo assessore esaltato che gira con una pistola carica in tasca. "A Voghera - ha dichiarato il consigliere - non è morto NESSUNO." E inoltre "oggi, il mondo è un posto un po' più pulito" senza quello che ha definito un "autentico rifiuto umano".

Sono parole semplicemente agghiaccianti. Sono le stesse logiche naziste che partendo dal non considerare esseri umani intere categorie di persone hanno portato nei forni crematori milioni di ebrei, omosessuali, zingari, oppositori politici, portatori di handicap, testimoni di Geova ecc. E i malati di mente, come l'essere umano ucciso a Voghera, invece di essere curati e aiutati, venivano messi nei forni crematori proprio con la stessa motivazione: quella di voler ripulire il mondo e la razza. Quanti tristi episodi di pulizia etnica richiamano alla mente le terribili parole del consigliere comunale.

Ma Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia locali e nazionali non hanno niente da dire? Non si sentono in dovere di sconfessare il consigliere? Noi riteniamo che la cosa più corretta sarebbe che Della Nina si dimettesse, in quanto non può degnamente rappresentare la comunità locale.

Commento di Aldo Grandi: Abbiamo già abbastanza esposti e querele per rispondere a Sinistra Con come si meriterebbe. Non abbiamo volutamente pubblicato le strumentalizzazioni politiche di questa Sinistra che a noi fa, semplicemente, schifo. Quindi, ci dispiace che un uomo sia morto, ma non ci strapperemo i capelli come fa la Sinistra ipocrita. Per quanto ci riguarda, chi spaccia, chi rapina, chi ruba, chi truffa, chi picchia e commette atti di violenza, nero o bianco, marocchino o italiano, meriterebbe quello che l'Islam attua direttamente. Senza alcuna pietà.