'Sinistra Con' lancia appello contro il finanziamento della guardia costiera libica

venerdì, 23 luglio 2021, 13:34

"Mobilitiamo le istituzioni toscane contro il finanziamento della guardia costiera libica per nuove politiche europee in materia di migrazione e di cooperazione con l'Africa subsahariana" è l'appello degli amministratori di Sinistra Con.



Pochi giorni fa la Camera, con soli 34 deputati contrari, ha votato a favore del rifinanziamento della cosiddetta guardia costiera libica, che nel 2017 ha ricevuto soldi, motovedette e addestramento da parte dell'Italia.



"Ormai è impossibile non conoscere le atrocità che avvengono da anni nel cosiddetto inferno libico - si legge nell'appello di Valeria Giglioli, Daniele Bianucci, Francesco Lucarini, Pilade Cantini, Francesco Ceccheti e Marco Bachi - la situazione è stata documentata attraverso foto, video e testimonianze dirette.".



Nel recente rapporto di Amnesty International intitolato "Nessuno verrà a cercarti" vengono rivelate nuove prove di orribili violazioni dei diritti umani compresa la violenza sessuale nei confronti di uomini, donne e bambini intercettati nel mar Mediterraneo e riportati nei centri di detenzione libica.



"Il rapporto mette in luce le terribili conseguenze della cooperazione in corso tra l'Europa e la Libia in tema d' immigrazione e di controllo delle frontiere - prosegue l'appello - da tempo la Libia non è un luogo sicuro per rifugiati e migranti. Attori statali e non li sottopongono a una serie di violazioni dei diritti umani e abusi, tra cui uccisioni illegali, torture e altri maltrattamenti, stupro, altre violenze sessuali, detenzione arbitraria a tempo indefinito in condizioni crudeli, inumane e lavoro forzato".



"Nonostante i continui e ben documentati raccapriccianti abusi perpetrati nell'impunità per oltre un decennio, stati e istituzioni europee continuano a fornire supporto materiale e pperseguire politiche migratorie che permettono alle guardiacoste libiche di intercettare uomini, donne e bambini che cercano di scappare alla ricerca di salvezza attraverso il mar Mediterraneo , e ne consentono il ritorno forzato in libia, dove vengono traferiti per essere sottoposti a detenzione illegittima e affrontano ulteriori cicli di violazioni dei diritti umani - continua la nota -".

Negli ultimi quattro anni l'Italia ha speso venti milioni di euro a favore della guardia costiera libica: la politica italiana è stata quella di pagare e addestrare i carnefici libici per compiere al nostro posto violazioni dei diritti umani che in Europa sarebbero illegali.



"Se non ci si stupisce che questa linea veda l'accordo di quelle forze di destra che hanno fatto della disumnità la loro principale bandiera - va avanti Sinitra Con - siamo profondamente amareggiati nel vedere un fronte progressista disunito, confuso, silenzioso e che si volta dall'altra parte arrendendosi alla realpolitik senza provare imbarazzo o vergogna".



"Per questo noi rappresentanti di Sinistra Con di Lucca e Capannori sentiamo la necessità di lanciare un appello affinchè tutti coloro, uomini e donne delle istituzioni che si riconoscono nei valori dell'ccoglienza e della solidarietà nei confronti di chi fugge dalla miseria e dalla guerra, affermino con forza che il Mediterraneo debba tornare ad essere un ponte tra i popoli e le culture e non un cimitero di disperati".



"Ci impegniamo a sostenere nelle istituzioni le richieste che provengono dalle Ong e dalle associazioni - conclude Sinistra Con- la cessazione dei finanziamenti dell'Ue e dei suoi stati alla guardia costiera libica, l'apertura di ulteriori canaliregolari di accesso all'Europa, l'impiego di un numero consono di navi per ricetca e soccorso nel Mediterraneo e l'impiego di chiunque venga salvato in mare possa approdare in un porto sicuro diverso dalla Libia, oltre a una nuova politica di cooperazione italian ed europea con iòpaesi dell'Africa subsahariana".

Per aderire al nostro appello inviate una email appelloistituzionilibia@gmail.com