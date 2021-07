Ultimi giorni utili per il rinnovo dei permessi DA e A5: si invitano i cittadini a utilizzare il portale per evitare code agli sportelli

giovedì, 29 luglio 2021, 17:45

Ultimi giorni utili per il rinnovo del permesso annuale di accesso alla Ztl per le categorie DA e A5. Il rinnovo, che scadrà sabato 31 luglio, sta riguardando in particolare: le imprese che effettuano lavori edili e di manutenzione, artigiani e riparatori, giardinieri; residenti e dimoranti, proprietari e utilizzatori a diverso titolo di spazi di sosta privati nella Ztl B.

"Il nuovo permesso per l'accesso e il transito in centro storico semplificherà le procedure di rinnovo per i prossimi anni – spiega l'assessore alla mobilità Gabriele Bove – . Infatti, il nuovo permesso contente l'antenna Rfid consentirà di procedere ai rinnovi futuri comodamente con la procedura online, senza recarsi agli sportelli. In questi mesi Metro ha incrementato il numero del personale dedicato ed ha aumentano il numero di sportelli proprio per facilitare quanto più possibile gli utenti e rendere più spedite le operazioni per il 2021: trattandosi, di fatto, di rilascio di nuovo permesso, l'iter necessita infatti dell'inserimento di alcune informazioni nella banca dati. Per questo, anche per il futuro, per evitare il più possibile lunghe file agli sportelli, invitiamo tutti coloro che devono rinnovare il permesso a non attendere gli ultimi giorni prima della scadenza e, laddove possibile, a istruire la propria pratica collegandosi al sito di Metro. In questo modo infatti si potrà completare la procedura online e successivamente si potrà ritirare il tagliando presso la sede in via delle Città Gemelle".

Per poter procedere al rinnovo del permesso annuale di accesso alla Ztl nella modalità online, gli utenti devono registrarsi al portale, all'indirizzo www.metrosrl.it.