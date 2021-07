Un pomeriggio d’estate alle ‘Chiavi d’oro’

Altre notizie brevi

sabato, 24 luglio 2021, 19:48

Un grave incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi poco prima delle ore 18 in via di Sottomonte a Massa Macinaia, nel comune di Capannori, dove una motocicletta ed un'autovettura si sono scontrate violentemente. Nell'impatto il motociclista ha avuto la peggio.

sabato, 24 luglio 2021, 16:12

Per il prossimo appuntamento, il 21 agosto, e il 18 settembre, in via del Fosso, centro storico, e piazza San Francesco, al via le iscrizioni per gli artisti interessati a partecipare a 'I fossi dell'arte'. Per informazioni telefonare al numero telefonico; 3937498290 Fabrizio Barsotti, pittore lucchese.

sabato, 24 luglio 2021, 15:52

L'associazione "Sinistra con" interviene sui finanziamenti ottenuti dall'amministrazione Tambellini dal bando Pinqua: "Il finanziamento da parte del Ministero delle Infrastrutture per trenta milioni di euro di diciotto studi di fattibilità presentati dal Comune di Lucca nell’ambito del programma Pinqua - commenta - è davvero un’ottima notizia.

sabato, 24 luglio 2021, 13:58

Un codice giallo per vento, con validità dalle ore 8 fino alla mezzanotte di domenica 25 luglio, è stato emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale. Le aree interessate sono l’Arcipelago, la costa e zone adiacenti nell’area meridionale della regione.

sabato, 24 luglio 2021, 08:38

"Uscite tattiche, così il sindaco ha definito le nostre uscite dal consiglio lo scorso mercoledì. Alla base delle sue affermazioni la teoria che i gruppi Fratelli d'Italia e Forza Italia Capannori non volessero esprimersi sulla delibera che prevede la costituzione di New Co., holding che acquisirà le quote del socio...

venerdì, 23 luglio 2021, 14:21

In occasione del concerto di Piero Pelù in programma domani (sabato 24 luglio), alle ore 21.30 nell’area verde situata sul retro del palazzo comunale nell’ambito della manifestazione ‘...Ma la notte sì!’ saranno apportate ulteriori modifiche alla viabilità nell’area di piazza Aldo Moro dalle ore 17.00 alle ore 24.00.E’ stato istituito...

venerdì, 23 luglio 2021, 14:21

Domenica 25 luglio alle ore 21.30 la rassegna di musica, cinema e teatro “...Ma la notte sì!” promossa dal Comune e organizzata da LEG Live Emotion Group che si svolge nello spazio verde sul retro del Palazzo Comunale di piazza Aldo Moro prosegue con lo spettacolo ad ingresso gratuito 'Ti...

venerdì, 23 luglio 2021, 13:34

"Mobilitiamo le istituzioni toscane contro il finanziamento della guardia costiera libica per nuove politiche europee in materia di migrazione e di cooperazione con l'Africa subsahariana" è l'appello degli amministratori di Sinistra Con.Pochi giorni fa la Camera, con soli 34 deputati contrari, ha votato a favore del rifinanziamento della cosiddetta guardia...

venerdì, 23 luglio 2021, 13:08

Da mercoledì 28 luglio e fino a mercoledì 8 settembre compresi è sospeso il ricevimento dei cittadini senza appuntamento da parte del sindaco di Capannori Luca Menesini. Il ricevimento senza appuntamento, che si tiene il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30, riprenderà regolarmente a partire da mercoledì 15 settembre.

venerdì, 23 luglio 2021, 13:04

Dopo il successo ottenuto nell'incontro con il rappresentante della nazionale polacca Youth, Lorenzo Frugoli tornerà in ritiro con la Nazionale Youth di pugilato ad Assisi. L'atleta è stato infatti convocato nuovamente dal tecnico Francesco Cappai per il training camp che si terrà dal 26 al 31 luglio.