Uniti per la manifattura: "Legalità, rispetto e iniziative di controinformazione sono i veri vincitori"

venerdì, 9 luglio 2021, 21:37

"Clamorosa marcia indietro dell'amministrazione comunale sul progetto Coima-Fondazione Cassa di Risparmio per quanto riguarda i parcheggi e la parte sud . Impedita la privatizzazione e la svendita della ex manifattura. Ora si apre un nuovo scenario per avviare: la raccolta di firme per avviare il processo partecipativo". Lo dichiara in una nota Virginio Giovanni Bertini, ex sindacalista Cgil e membro di Uniti per la Manifattura. "Chi ha perso sono gli speculatori, i nuovi signori delle città, le forze politiche e associative asserviti agli interessi retrivi, antisociali e antiecologici - scrive - tanti elementi oggettivi e soggettivi hanno determinato un salto di qualità tanto d consigliare al comune una clamorosa retromarcia".

"La legalità. il rispetto per il valore dei beni comuni, il senso civico e democratico, i valori di difesa della proprietà pubblica, dell'ambiente e dei veri interessi della città-comunità sono i vincitori della questione".

Valori e interessi dovuti alle iniziative di controinformazione e mobilitazione di questi due anni grazie ad associazioni ambientaliste, numerosi comitati, spezzoni di realtà sociali e sindacali,forze politiche di opposizione e semplici cittadini.

"In questi due anni le grandi associazioni di categoria e dei sindacati compresa la Cgil - conclude Virginio Giovanni Bertini - non hanno dimostrato alcuna autonomia dal potere politico locale e non hanno avuto il coraggio di firmare l'avvio di un percorso partecipativo previsto dalla legge regionale 46 del 2013, eccetto la Filt e l'area di minoranza Sindacato altra cosa Cgil".