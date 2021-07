Zappia: "Via dei Fanucchi impresentabile: degrado ovunque, sembra una giungla"

domenica, 18 luglio 2021, 18:21

Il degrado in via dei Fanucchi a Marlia aumenta, l'erba cresce, la seganaletica è assente, manca l'illuminazione e il manto stradale è in pessime condizioni. Lo afferma il consigliere comunale di Capannori Bruno Zappia.

"I residenti sono stanchi e stufi di sentire frenare Tir, suonare i clacson, gridare e vedere incidenti - afferma il politico leghista - Non siamo in una giungla ma in una frazione del comune di Capannori".

"Un residente cerca di tagliare l'erba per rendere visibile il segnale stradale che indica il divieto di transito dei Tir, come si può notare dalla foto - prosegue - l'erba copre il marciapiede, invade la strada e crea pericolo".

Zappia critica alcune dichiarazioni dette in consiglio comunale dall'assessore Francesconi.

"Ha detto che i soldi del taglio dell'erba saranno destinati al sociale - riporta il leghista - quando Giorgio Panariello si è esibito sul palco in piazza Aldo Moro tutto era ordinato e pulito".

"Questa è la solita politica rinuciataria e minimalista di una sinistra non in grado di programmare il futuro del comune di Capannori" conclude.