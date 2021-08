Appuntamento a Spianate con fame di storie

Altre notizie brevi

venerdì, 20 agosto 2021, 16:01

Per poter accedere alle strutture sanitarie dell’Azienda USL Toscana nord ovest visitatori e accompagnatori dovranno necessariamente mostrare la certificazione verde (Green Pass) per il Covid-19.

giovedì, 19 agosto 2021, 15:40

Sabato 21 e domenica 29 agosto due magici appuntamenti alla Casa del Boia per grandi e piccini!Il programma prevede:- Sabato 21 agostoOre 17.00-18.30Laboratorio per bambini “Costruiamo le Mura di Lucca!”. I partecipanti potranno vestire i panni di un antico maestro costruttore e divertirsi a realizzare le Mura di Lucca.Ore 17.00-19.00Passeggiata...

giovedì, 19 agosto 2021, 13:37

La Società Popolare di Mutuo Soccorso "G. Garibaldi" di Lucca ha deciso di contribuire immediatamente alla Cassa di Resistenza promossa dalle lavoratrici e dai lavoratori della GKN di Campi Bisenzio."Nel solco del mutualismo che contraddistingue la nostra attività politica e sociale - dichiara -, non potevamo rimanere passivi di fronte...

giovedì, 19 agosto 2021, 13:35

Domani (venerdi 20 agosto) dalle ore 18,00 in poi in via Beccheria a Lucca il Partito Socialista Italiano, che è tra gli organizzatori del referendum , organizza una postazione per la raccolta di firme per il referendum eutanasia legale.

giovedì, 19 agosto 2021, 13:33

Sabato 21 agosto si terranno 'I fossi dell'arte' a Lucca, in via del Fosso, centro storico e piazza San Francesco. Dalle ore 16.30 il libro della scrittrice e poetessa Manuela Potiti, editore Aletti, "La donna del treno", con gli acquarelli di Fabrizio Barsotti.

mercoledì, 18 agosto 2021, 21:06

Pochi giorni fa è scomparsa prematuramente la pianista Laura Pasqualetti, una musicista di notevole rilievo che si era diplomata all'Istituto Boccherini di Lucca e faceva parte del nostro contesto musicale così ricco e colto. La ricordo in tanti concerti a cui ho assistito.

mercoledì, 18 agosto 2021, 17:59

Due importanti appuntamenti musicali ad ingresso gratuito domani (giovedì 19) e venerdì 20 agosto per la rassegna di musica, cinema e teatro ."..'Ma la notte sì!" promossa dal Comune e organizzata da LEG Live Emotion Group che si svolge nell'area verde dietro il Municipio.

martedì, 17 agosto 2021, 15:37

La società Lucchese 1905 comunica di aver acquisito, in prestito dalla Spal, il diritto alle prestazioni sportive di Federico Zanchetta (centrocampista classe '02).

martedì, 17 agosto 2021, 14:51

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i nuovi casi positivi, da martedì 10 a lunedì 16 agosto, sono 1.837 di cui 1.731 non vaccinati (pari al 95%), 36 solo con prima dose (pari al 2%) e 60 vaccinati con ciclo completo (pari al 3%).

martedì, 17 agosto 2021, 12:28

L'Unione Europea è ancora più vicina a Lucca, grazie a un nuovo strumento messo a punto dalla Provincia e a disposizione delle amministrazioni locali per essere sempre informate sulle varie opportunità e i progetti varati dalla UE.