Canzoni senza tempo a Montecarlo

Altre notizie brevi

venerdì, 6 agosto 2021, 18:22

Apre il 4 settembre alle ore 18, presso la chiesa di Santa Caterina in via del Crocifisso n1, sarà inaugurata la mostra di pittura, illustrazione, e fotografia Nuovo Eden. Presentazione critica del critico d'arte Lorenzo Pacini, mostra di sei artisti: Fabrizio Barsotti, Annamaria Buonamici, Giuditta Pieroni,Enzo Gravante, Alessandro Sorbera, Elisabetta Tuccimei.

venerdì, 6 agosto 2021, 15:40

Il Museo Athena di via Carlo Piaggia a Capannori osserverà un periodo di chiusura estiva dal 15 agosto al 22 agosto per riaprire regolarmente il 23 agosto. Chiusura estiva fino al 25 agosto anche per la biblioteca comunale decentrata di San Leonardo in Treponzio che riaprirà al pubblico il 26 agosto.

venerdì, 6 agosto 2021, 15:13

Per chi ha voglia di sperimentare e conoscere generi musicali diversi, Stanno tutti bene è il festival ideale. La ricerca musicale di Michele Lai (cantante, bassista e chitarrista), il ritmo e l'elettronica del trio Mookids, vincitore della prima edizione di Firenze Suona Music Contest, la musica "per incontri (o abbandoni)...

venerdì, 6 agosto 2021, 13:01

Due importanti appuntamenti musicali ad ingresso gratuito sabato 7 e domenica 8 agosto per la rassegna di musica, cinema e teatro ."..'Ma la notte sì!" promossa dal Comune e organizzata da LEG Live Emotion Group che si svolge nello spazio verde sul retro del Palazzo Comunale di piazza Aldo Moro.

giovedì, 5 agosto 2021, 16:55

Confartigianato Imprese Lucca ricorda che entro il 28 agosto p.v. tutte le aziende che utilizzano nella propria attività sostanze pericolose delle seguenti tipologie:

giovedì, 5 agosto 2021, 16:45

Il comune di Lucca precisa che il Comitato per l'organizzazione della festa di Santa Croce si è tenuto due mesi fa con il proposito di fare tutto il possibile per realizzare la tradizionale processione della vigilia di Santa Croce nel rispetto delle norme di sicurezza.

giovedì, 5 agosto 2021, 13:27

Anche per il 2021 Körber offre il suo supporto per la sicurezza durante la rassegna culturale “Stanno Tutti Bene” e dona 10.000 mascherine al festival che si svolge nelle vigne di Gragnano a Capannori (LU), dal 4 all’8 agosto.

giovedì, 5 agosto 2021, 12:12

Fossi dell'arte in città. Sabato 21 agosto dalle 16.30 in poi per fare conoscere una parte della città. Promotore Fabrizio Barsotti pittore lucchese, con Arci Lucca e Versilia, il Collettivo Vivi i fossi con Elisabetta Tuccimei, Giuditta Pieroni e il logo disegnato da Ale Sorbera, con il patrocinio del comune...

mercoledì, 4 agosto 2021, 22:43

Un giovane è caduto con paracadute da circa 10 metri in un campo poco lontano dalla strada in via del Parco a Marlia. La chiamata alla centrale 118 è delle ore 14.10. Il ragazzo, comunque sempre cosciente, ha riportato politrauma, in particolare agli arti inferiori, e con Pegaso - che...

mercoledì, 4 agosto 2021, 21:34

L'Associazione Amici di San Cassiano di Controne, in collaborazione con il Museo Parrocchiale di San Cassiano di Controne (MUdiC), organizza la prima edizione di Incontrando Arte Festival.