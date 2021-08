Confagricoltura Toscana, cordoglio per la scomparsa del vicepresidente Bicocchi

Altre notizie brevi

mercoledì, 25 agosto 2021, 16:28

“L’unica strada risolutiva per fronteggiare il problema Covid e per fermare le varianti del virus è rappresentata dalla vaccinazione - afferma il direttore generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani - e quindi rivolgo l’invito a tutti i cittadini che ancora non l’hanno fatto a pianificare quanto prima...

mercoledì, 25 agosto 2021, 15:50

Sabato 4 settembre apre alle ore 17.30, nella chiesa di Santa Caterina, la mostra "Nuovo Eden" in via del Crocifisso n1, con opere degli artisti Fabrizio Barsotti, Annamaria Buonamici, Giuditta Pieroni, Enzo Gravante, Alessandro Sorbera e Elisabetta Tuccimei. Alle ore 18 ci sarà la presentazione del critico d'arte Lorenzo Pacini.

mercoledì, 25 agosto 2021, 12:57

Fratelli d'Italia Capannori interviene con una nota sulla delibera al piano attuativo "Ambito di perequazione 2" approvata in data 14 luglio scorso dal consiglio comunale e che da alcuni giorni fa discutere gli abitanti della frazione di Marlia e di tutto il Comune di Capannori.

mercoledì, 25 agosto 2021, 12:41

Ad oggi sono più di 500.000 le persone che hanno firmato il referendum per la legalizzazione dell'eutanasia, stando alle cifre comunicate al Comitato promotore da parte dei gruppi di raccolta firme ai tavoli (430.000 firme), alle quali si aggiungono oltre 70.000 firme raccolte online e un numero ancora imprecisato di...

martedì, 24 agosto 2021, 23:29

Per problemi tecnici lo sportello ‘caccia’ dell’URP - Ufficio relazioni con il pubblico, domani - mercoledì 25 agosto - resterà chiuso. Il servizio riprenderà con il consueto orario da giovedì 26 agosto.

martedì, 24 agosto 2021, 16:47

Domani (mercoledì), dalle ore 18,00 in poi, in via Beccheria a Lucca, continua la raccolta delle firme per il referendum sull'eutanasia legale. Alla postazione saranno presenti i dirigenti politici a livello locale del partito. Il Partito Socialista è tra gli organizzatori nazionali di questo referendum e come per i passati...

martedì, 24 agosto 2021, 16:36

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest.

martedì, 24 agosto 2021, 16:19

In merito ai problemi con la rete Tim riscontrati dai cittadini di Marlia, è la stessa azienda ad intervenire: "TIM informa che il problema segnalato è stato causato da un grave incendio che nella notte del 15 agosto ha coinvolto la centrale telefonica di Marlia che serve l'intera zona.

martedì, 24 agosto 2021, 15:40

Come prescritto dal servizio fitosanitario della Regione Toscana, saranno presto abbattuti due platani colpiti da cancro colorato che si trovano nel parcheggio del cimitero di Sant'Anna. Altri 12 alberi, fra cui 10 olmi, un cipresso e un tiglio saranno invece abbattuti sulle Mura urbane, a seguito della perizia dell'agronomo Massimiliano...

martedì, 24 agosto 2021, 14:14

Aperto il bando 2021 per le richieste di contributo alla Fondazione Banca del Monte di Lucca per progetti in ambito sociale: volontariato, filantropia, solidarietà. Sono ammessi a partecipare soggetti operanti nei settori relativi al welfare di comunità per iniziative ed attività da realizzare nell'anno 2022, sul territorio di riferimento della...