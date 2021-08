Ex-Manifattura Sud: il 24 settembre a Palazzo Pfanner parte il processo di progettazione partecipata con la città

Altre notizie brevi

A 'I ossi dell'arte' del 21 agosto, in via del Fosso, dalle ore 16.30, sarà presente anche il libro della scrittrice e poetessa Manuela Potiti: "La donna del treno" (Aletti editore) con i bellissimi acquarelli del pittore lucchese Fabrizio Barsotti.

È stata approvata ieri (6 agosto) la graduatoria con le 32 proposte di eventi che hanno concorso al bando "Integrazione Vivi Lucca e Natale 2021" che riguarda iniziative culturali programmate per l'autunno e l'inverno nel calendario cittadino. La graduatoria, distinta da tre classi di finanziamento, è consultabile sul portale web...

"Gli esperti ci dicono che dovremo aspettare il 2023 per tornare ai livelli pre-crisi. Ma la nostra economia non può permetterselo e allora, dopo un confronto con gli operatori turistici di Lucca e della Versilia, come Fratelli d'Italia abbiamo presentato una proposta di legge per dare risposte innovative a un...

A seguito delle valutazioni emerse in queste ultime settimane il Festaiolato di Vorno, in pieno accordo con la Parrocchia di San Pietro in Vorno, è giunto alla dolorosa e sofferta decisione di rinviare dal 2021 al 2022 la Festa Triennale in onore della “SS. Maria Assunta in Cielo”.

"Il green pass è uno strumento su cui abbiamo iniziato a investire già nelle settimane passate, e oggi con questo decreto facciamo un ulteriore passo in avanti. E lo facciamo su tre ambiti che riteniamo decisivi per la vita del paese".

Apre il 4 settembre alle ore 18, presso la chiesa di Santa Caterina in via del Crocifisso n1, sarà inaugurata la mostra di pittura, illustrazione, e fotografia Nuovo Eden. Presentazione critica del critico d'arte Lorenzo Pacini, mostra di sei artisti: Fabrizio Barsotti, Annamaria Buonamici, Giuditta Pieroni,Enzo Gravante, Alessandro Sorbera, Elisabetta Tuccimei.

Nell'ambito della rassegna Sere d'estate - Musica in Convento, la Società Filarmonica "G. Puccini" in collaborazione con il Comune di Montecarlo, sabato 17 luglio alle ore 21,30 nel chiostro dell'ex Istituto Pellegrini Carmignani a Montecarlo, presenta "Canzoni senza tempo" - rassegna di musiche famose, temi da film e canzoni eseguiti...

Il Museo Athena di via Carlo Piaggia a Capannori osserverà un periodo di chiusura estiva dal 15 agosto al 22 agosto per riaprire regolarmente il 23 agosto. Chiusura estiva fino al 25 agosto anche per la biblioteca comunale decentrata di San Leonardo in Treponzio che riaprirà al pubblico il 26 agosto.

Per chi ha voglia di sperimentare e conoscere generi musicali diversi, Stanno tutti bene è il festival ideale. La ricerca musicale di Michele Lai (cantante, bassista e chitarrista), il ritmo e l'elettronica del trio Mookids, vincitore della prima edizione di Firenze Suona Music Contest, la musica "per incontri (o abbandoni)...

Due importanti appuntamenti musicali ad ingresso gratuito sabato 7 e domenica 8 agosto per la rassegna di musica, cinema e teatro ."..'Ma la notte sì!" promossa dal Comune e organizzata da LEG Live Emotion Group che si svolge nello spazio verde sul retro del Palazzo Comunale di piazza Aldo Moro.