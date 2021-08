Fratelli d'Italia torna a porre l'attenzione sui lavori di lavori di riqualificazione di Capannori

mercoledì, 4 agosto 2021, 19:29

Fratelli d'Italia, con un comunicato, torna a porre l'attenzione sui lavori di lavori di riqualificazione di Capannori i quali, seppur necessari, stanno creando non poche difficoltà alle attività commerciali della zona. I tempi di realizzazione degli stessi - esordisce Paolo Ricci, coordinatore comunale del partito - non fanno dormire sonni tranquilli e gli esercenti chiedono rassicurazioni circa il futuro delle proprie attività, già penalizzate dalla situazione venutasi a creare con l'emergenza coronavirus. Inoltre a settembre con l'apertura della scuole, sicuramente nelle ore di entrata ed uscita dei bambini, il traffico subirà notevole aumento, creando seri problemi di viabilità e parcheggio in Via C.Piaggia.

Sollecitati da alcuni esercenti - dichiara Matteo Petrini, capigruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale - ci siamo nuovamente recati sul posto per capire lo stato di avanzamento dei lavori e le esigenze/preoccupazioni di chi, a Capannori, vive tutti i giorni. I lavori, infatti, insistono da ormai un mese lungo Via Carlo Piagga rendendo difficile l'accesso alle attività commerciali esistenti. Le preoccupazioni riguardano sia la durata dei lavori (fino al 30 settembre) - prosegue Petrini - sia la "sottrazione" di stalli auto vitali per la sopravvivenza delle attività stesse.

Per questo - aggiungono Petrini e Ricci - abbiamo presentato un progetto che, integrandosi a quello esistente, andrebbe a recuperare stalli auto vitali. Al momento, tuttavia, l'amministrazione e l'assessore Davide Del Carlo non hanno minimamente preso in considerazione la proposta, nonostante le nostre insistenti richieste. Oltre a questo, però, chiediamo di più. E lo faremo con una mozione con la quale invitiamo l'amministrazione ad azzerare i tributi comunali alle attività commerciali di Capannori per tutta la durata dei lavori di riqualificazione dell'area.

Un piccolo aiuto - concludono i due esponenti di Fratelli d'Italia - ma una grande dimostrazione di vicinanza che la politica capannorese potrebbe dare a chi, negli anni, ha contribuito alla vita economica e sociale della nostra frazione capoluogo.