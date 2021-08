Going for the Unknown, l’omaggio a Wayne Shorter di Susanna Stivali 4tet nella piazza del comune di Capannori

Altre notizie brevi

lunedì, 23 agosto 2021, 22:02

Bruciano boschi e oliveti in prossimità della frazione di Sesto di Moriano, nel Comune di Lucca. La Sala operativa regionale ha inviato rapidamente due elicotteri in quanto in zona vi sono numerose abitazioni che per il momento non risultano minacciate dalle fiamme.

lunedì, 23 agosto 2021, 19:06

Doppia assemblea pubblica per parlare della viabilità temporanea che interesserà i paesi di Zone, Segromigno in Piano, Segromigno in Monte e San Colombano durante i lavori di fognatura e acquedotto realizzati da Acque Spa su viale Europa di Lammari e Marlia, che partiranno a breve.

domenica, 22 agosto 2021, 08:44

Ultimo appuntamento con 'I fossi dell'arte', sabato 18 settembre, per promuovere una parte della città poco conosciuta come antica via della Seta lucchese, in via del Fosso, e piazza San Francesco. Gli artisti interessati a partecipare contattino Fabrizio Barsotti 3937498290.

domenica, 22 agosto 2021, 08:42

Il critico d'arte Lorenzo Pacini alle ore 18 del 4 settembre introdurrà la mostra 'Nuovo Eden', collettiva di pittura, illustrazione, e fotografia nella chiesa di Santa Caterina in centro storico, in via del Crocifisso n1, che aprirà alle ore 17.30 del 4 settembre con sei artisti: Fabrizio Barsotti, Annamaria Buonamici,...

venerdì, 20 agosto 2021, 16:01

Per poter accedere alle strutture sanitarie dell’Azienda USL Toscana nord ovest visitatori e accompagnatori dovranno necessariamente mostrare la certificazione verde (Green Pass) per il Covid-19.

venerdì, 20 agosto 2021, 15:00

Proseguono gli appuntamenti dell'Estate Addosso di Altopascio. Domani sera, sabato 21 agosto, alle 21.15, in piazza San Michele a Spianate torna Fame di Storie, la rassegna dedicata ai piccoli lettori, affamati di favole, magie e racconti.

giovedì, 19 agosto 2021, 15:40

Sabato 21 e domenica 29 agosto due magici appuntamenti alla Casa del Boia per grandi e piccini!Il programma prevede:- Sabato 21 agostoOre 17.00-18.30Laboratorio per bambini “Costruiamo le Mura di Lucca!”. I partecipanti potranno vestire i panni di un antico maestro costruttore e divertirsi a realizzare le Mura di Lucca.Ore 17.00-19.00Passeggiata...

giovedì, 19 agosto 2021, 13:37

La Società Popolare di Mutuo Soccorso "G. Garibaldi" di Lucca ha deciso di contribuire immediatamente alla Cassa di Resistenza promossa dalle lavoratrici e dai lavoratori della GKN di Campi Bisenzio."Nel solco del mutualismo che contraddistingue la nostra attività politica e sociale - dichiara -, non potevamo rimanere passivi di fronte...

giovedì, 19 agosto 2021, 13:35

Domani (venerdi 20 agosto) dalle ore 18,00 in poi in via Beccheria a Lucca il Partito Socialista Italiano, che è tra gli organizzatori del referendum , organizza una postazione per la raccolta di firme per il referendum eutanasia legale.

giovedì, 19 agosto 2021, 13:33

Sabato 21 agosto si terranno 'I fossi dell'arte' a Lucca, in via del Fosso, centro storico e piazza San Francesco. Dalle ore 16.30 il libro della scrittrice e poetessa Manuela Potiti, editore Aletti, "La donna del treno", con gli acquarelli di Fabrizio Barsotti.