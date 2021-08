Il Pci ricorda la figura di Gino Baldassari

Altre notizie brevi

lunedì, 30 agosto 2021, 18:09

La società Lucchese 1905 comunica che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese - Cesena, in programma domenica 5 settembre alle ore 17.30, sarà attiva a partire da martedì 31 agosto.

lunedì, 30 agosto 2021, 17:46

In linea con le indicazioni della Regione Toscana, l’Azienda USL Toscana nord ovest, a partire da oggi (lunedì 30 agosto) e per i prossimi giorni ha predisposto un programma di vaccinazione aperta e senza prenotazione in tutti i suoi hub , capillarmente distribuiti sul territorio aziendale.

lunedì, 30 agosto 2021, 14:58

Da mercoledì prossimo 1° settembre sarà attivata una ulteriore modalità di accesso ai servizi forniti dall'Urp. Si tratta di un 'accesso diretto con prenotazione' che potrà essere effettuato il mercoledì recandosi, a partire dalle ore 9, al 'Punto Informazioni' presente nell'atrio del Comune dove sarà possibile fissare un appuntamento per...

lunedì, 30 agosto 2021, 14:46

Il 5 settembre 1944 la città di Lucca viene liberata dall'oppressione nazifascista. Nella relazione del CLN cittadino sulle attività svolte dalle squadre di azione patriottica Appartenenti alla formazione "M. Bonacchi" si legge: "Quando verso mezzogiorno, guidata dai patrioti, entrò in città la prima Pattuglia Americana (30 uomini) ....

lunedì, 30 agosto 2021, 14:44

Ilaria Quilici evidenzia come al comune di Capannori si prendono decisioni e si emanano provvedimenti in modo superficiale e senza avere una puntuale conoscenza delle leggi.

lunedì, 30 agosto 2021, 14:43

Domenica 5 settembre in piazza Aldo Moro, nell'ambito della manifestazione 'Estate in piazza', si terrà l'iniziativa 'Sport per tutti' promossa dal Comune in collaborazione con i soggetti sportivi aderenti al Forum delle associazioni. Dalle ore 16 alle ore 23 la piazza di fronte alla sede comunale diventerà una vera e...

lunedì, 30 agosto 2021, 13:54

Un altro grande appuntamento nel cartellone della manifestazione '...Ma la notte sì!' 2021 promossa dal Comune e organizzata da LEG Live Emotion Group. Maurizio Battista salirà sul palco venerdi' prossimo, 3 settembre, con il suo spettacolo ' che paese è il mio paese '.Le aziende partner della manifestazione :Beyfin, Toscotec,...

lunedì, 30 agosto 2021, 09:15

Sabato 4 settembre alle ore 17.30 apertura della mostra "Nuovo Eden" presso la chiesa di Santa Caterina in centro storico, in via del Crocifisso n1. Espongono sei artisti: Fabrizio Barsotti, Annamaria Buonamici, Giuditta Pieroni, Enzo Gravante, Alessandro Sorbera, Elisabetta Tuccimei.

lunedì, 30 agosto 2021, 09:13

Ultimo appuntamento con "I fossi dell'arte" sabato 18 settembre in via del Fosso, centro storico, e piazza San Francesco. Promotore Fabrizio Barsotti. Gli artisti interessati chiamare il numero 3937498290. Con Arci Lucca e Versilia, si ringrazia il comune di Lucca, inserito nel calendario degli eventi Vivi Lucca.

sabato, 28 agosto 2021, 16:59

"Italia dei Valori – scrive il coordinatore provinciale del partito a Lucca, Domenico Capezzoli -, intende partecipare alle prossime elezioni con la propria lista, facciamo un appello ai cittadini, candidatevi con noi, fate la vostra parte. Siamo presenti e intendiamo ancora fare parte dello scenario politico, stiamo costruendo una nuova squadra.